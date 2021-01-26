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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20210126/sovmestnyyson-1594584344.html
Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями
Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями
Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?
2021-01-26T11:00
2021-01-26T11:06
это надолго
подкаст
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Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями
Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?
audio/mpeg
Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями
Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?
audio/mpeg
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребёнка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога. Что о совместном сне думают мужчины, читайте в колонке колумниста "Family Tree" Ивана Кузнецова.3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату5:30 Как узнать, готов ли ребёнок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения10:15 Как научить ребёнка засыпать без взрослого рядом12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребёнка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями

11:00 26.01.2021 (обновлено: 11:06 26.01.2021)
 
Это надолго
Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребёнка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
Что о совместном сне думают мужчины, читайте в колонке колумниста "Family Tree" Ивана Кузнецова.
3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату
5:30 Как узнать, готов ли ребёнок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)
7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения
10:15 Как научить ребёнка засыпать без взрослого рядом
12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью
14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой
16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребёнка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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