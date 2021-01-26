https://ria.ru/20210126/sovmestnyyson-1594584344.html

Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями

Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями

Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать?

2021-01-26T11:00

2021-01-26T11:00

2021-01-26T11:06

это надолго

подкаст

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Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать? audio/mpeg

Подкаст «Это надолго». Как отучить ребёнка спать с родителями Рано или поздно всем родителям придётся столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям уже можно спать отдельно и как понять, что ребёнок к этому готов? Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребёнок среди ночи просится в родительскую кровать? audio/mpeg

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребёнка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога. Что о совместном сне думают мужчины, читайте в колонке колумниста "Family Tree" Ивана Кузнецова.3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату5:30 Как узнать, готов ли ребёнок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения10:15 Как научить ребёнка засыпать без взрослого рядом12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребёнка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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