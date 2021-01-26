https://ria.ru/20210126/sosed-1594569791.html

Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии

Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии

Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T05:47

2021-01-26T05:47

2021-01-26T06:27

александр шаляпин

россия

происшествия

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"Видел его отекшее лицо". Сосед погибшего Шаляпина рассказал о трагедии

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии.По его словам, ночью он услышал крик супруги актера.Он добавил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее также заявила, что мужчина лечился от алкогольной зависимости.Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.

https://ria.ru/20210125/shalyapin-1594452242.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шаляпин, россия, происшествия