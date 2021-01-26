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Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T05:47
2021-01-26T05:47
2021-01-26T06:27
александр шаляпин
россия
происшествия
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"Видел его отекшее лицо". Сосед погибшего Шаляпина рассказал о трагедии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии.По его словам, ночью он услышал крик супруги актера.Он добавил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее также заявила, что мужчина лечился от алкогольной зависимости.Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.
https://ria.ru/20210125/shalyapin-1594452242.html
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александр шаляпин, россия, происшествия
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Сосед стендап-комика Александра Шаляпина
в беседе с телеканалом "360
" рассказал о трагедии.
По его словам, ночью он услышал крик супруги актера.
"У девушки в глазах был панический страх, она стояла „зеленая“, в шоковом состоянии", — сказал мужчина.
Он добавил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.
"У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом", — рассказал мужчина.
В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.
О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее также заявила, что мужчина лечился от алкогольной зависимости.
Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.