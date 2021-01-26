Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/son-1594682461.html
Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна
Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна
Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:23
2021-01-26T18:23
россия
сон
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594681473_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_8dd43f34bfa5648d14ee5b550697a00f.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг качества сна; новинку можно будет приобрести уже в этом году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" исполнительный директор компании Александр Манёнок.По его словам, датчики отслеживают движения человека во время сна, анализируют частоту дыхания и температуру тела. "После сна вы сможете узнать, к примеру, сколько раз вы переворачивались, каким во сне было ваше сердцебиение", - пояснил Манёнок.При этом каждый сеанс сна умная система анализирует и выставляет баллы. "К примеру, получивший 67 баллов оказывается в "желтой зоне", что означает "обратите внимание", обладатель 80 и более баллов - в "зеленой", что говорит о здоровом сне, а "красная зона" будет сигналом у для обращения к специалисту", - сказал Манёнок.Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов отметил, что в планах компании на следующем этапе - разработка комнаты для здорового сна."Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни", - подчеркнул он.Научный руководитель ООО "Первый Клинический медицинский центр" Владимир Емельяненко, говоря о важности сна и необходимости ранней коррекции отклонений, связанных с его нарушением, отметил, что самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу."Короткий сон влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более трех миллиардов людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 миллионов. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/bessonnitsa-1592941865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594681473_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f7b6729b01de0f6154b669ba81b2f9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сон, новости компаний - экономика

Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна

18:23 26.01.2021
 
© Фото : компания "Аскона"Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов
Президент группы компаний Аскона Лайф Груп Роман Ершов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : компания "Аскона"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг качества сна; новинку можно будет приобрести уже в этом году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" исполнительный директор компании Александр Манёнок.
"В умном матрасе iSense соединены две основные особенности – мониторинг сна, который производится с помощью микроскопических датчиков, вмонтированных в матрас, и индивидуальную его настройку "под себя". Причем, индивидуально настроить матрас можно даже по частям, выбрать комфортный режим для каждой половины", - сказал Манёнок.
По его словам, датчики отслеживают движения человека во время сна, анализируют частоту дыхания и температуру тела. "После сна вы сможете узнать, к примеру, сколько раз вы переворачивались, каким во сне было ваше сердцебиение", - пояснил Манёнок.
При этом каждый сеанс сна умная система анализирует и выставляет баллы. "К примеру, получивший 67 баллов оказывается в "желтой зоне", что означает "обратите внимание", обладатель 80 и более баллов - в "зеленой", что говорит о здоровом сне, а "красная зона" будет сигналом у для обращения к специалисту", - сказал Манёнок.
Бессонница - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 09:00Сказано в эфире
Уйди, прошу: может ли бессонница стать проблемой для здоровья?
Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов отметил, что в планах компании на следующем этапе - разработка комнаты для здорового сна.
"Наша система умной комнаты станет похожа на конструктор, которую можно будет под себя собрать и конфигурировать, настроить параметры, которые вам необходимы. К примеру, станет возможным индивидуально настроить систему подогрева или охлаждения своего спального места", - сказал Ершов.
"Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни", - подчеркнул он.
Научный руководитель ООО "Первый Клинический медицинский центр" Владимир Емельяненко, говоря о важности сна и необходимости ранней коррекции отклонений, связанных с его нарушением, отметил, что самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу.
"Короткий сон влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более трех миллиардов людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 миллионов. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту", - сказал он.
 
РоссиясонНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
Лента новостейМолния