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Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна
Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна
Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:23
2021-01-26T18:23
2021-01-26T18:23
россия
сон
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг качества сна; новинку можно будет приобрести уже в этом году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" исполнительный директор компании Александр Манёнок.По его словам, датчики отслеживают движения человека во время сна, анализируют частоту дыхания и температуру тела. "После сна вы сможете узнать, к примеру, сколько раз вы переворачивались, каким во сне было ваше сердцебиение", - пояснил Манёнок.При этом каждый сеанс сна умная система анализирует и выставляет баллы. "К примеру, получивший 67 баллов оказывается в "желтой зоне", что означает "обратите внимание", обладатель 80 и более баллов - в "зеленой", что говорит о здоровом сне, а "красная зона" будет сигналом у для обращения к специалисту", - сказал Манёнок.Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов отметил, что в планах компании на следующем этапе - разработка комнаты для здорового сна."Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни", - подчеркнул он.Научный руководитель ООО "Первый Клинический медицинский центр" Владимир Емельяненко, говоря о важности сна и необходимости ранней коррекции отклонений, связанных с его нарушением, отметил, что самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу."Короткий сон влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более трех миллиардов людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 миллионов. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сон, новости компаний - экономика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости
. Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг качества сна
; новинку можно будет приобрести уже в этом году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" исполнительный директор компании Александр Манёнок.
"В умном матрасе iSense соединены две основные особенности – мониторинг сна, который производится с помощью микроскопических датчиков, вмонтированных в матрас, и индивидуальную его настройку "под себя". Причем, индивидуально настроить матрас можно даже по частям, выбрать комфортный режим для каждой половины", - сказал Манёнок.
По его словам, датчики отслеживают движения человека во время сна, анализируют частоту дыхания и температуру тела. "После сна вы сможете узнать, к примеру, сколько раз вы переворачивались, каким во сне было ваше сердцебиение", - пояснил Манёнок.
При этом каждый сеанс сна умная система анализирует и выставляет баллы. "К примеру, получивший 67 баллов оказывается в "желтой зоне", что означает "обратите внимание", обладатель 80 и более баллов - в "зеленой", что говорит о здоровом сне, а "красная зона" будет сигналом у для обращения к специалисту", - сказал Манёнок.
Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов отметил, что в планах компании на следующем этапе - разработка комнаты для здорового сна.
"Наша система умной комнаты станет похожа на конструктор, которую можно будет под себя собрать и конфигурировать, настроить параметры, которые вам необходимы. К примеру, станет возможным индивидуально настроить систему подогрева или охлаждения своего спального места", - сказал Ершов.
"Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни", - подчеркнул он.
Научный руководитель ООО "Первый Клинический медицинский центр" Владимир Емельяненко, говоря о важности сна и необходимости ранней коррекции отклонений, связанных с его нарушением, отметил, что самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу.
"Короткий сон влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более трех миллиардов людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 миллионов. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту", - сказал он.