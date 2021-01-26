https://ria.ru/20210126/son-1594682461.html

Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна

Аскона начинает производство умной спальной системы с мониторингом сна

Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:23

2021-01-26T18:23

2021-01-26T18:23

россия

сон

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская компания "Аскона" начинает производство умной спальной системы со смарт-матрасом iSense ("Айсенс"), который в домашних условиях производит мониторинг качества сна; новинку можно будет приобрести уже в этом году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" исполнительный директор компании Александр Манёнок.По его словам, датчики отслеживают движения человека во время сна, анализируют частоту дыхания и температуру тела. "После сна вы сможете узнать, к примеру, сколько раз вы переворачивались, каким во сне было ваше сердцебиение", - пояснил Манёнок.При этом каждый сеанс сна умная система анализирует и выставляет баллы. "К примеру, получивший 67 баллов оказывается в "желтой зоне", что означает "обратите внимание", обладатель 80 и более баллов - в "зеленой", что говорит о здоровом сне, а "красная зона" будет сигналом у для обращения к специалисту", - сказал Манёнок.Президент группы компаний "Аскона Лайф Груп" Роман Ершов отметил, что в планах компании на следующем этапе - разработка комнаты для здорового сна."Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни", - подчеркнул он.Научный руководитель ООО "Первый Клинический медицинский центр" Владимир Емельяненко, говоря о важности сна и необходимости ранней коррекции отклонений, связанных с его нарушением, отметил, что самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу."Короткий сон влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более трех миллиардов людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 миллионов. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/bessonnitsa-1592941865.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сон, новости компаний - экономика