https://ria.ru/20210126/son-1594532819.html
Названа польза послеобеденного сна
Названа польза послеобеденного сна
Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Отсюда... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:30
2021-01-26T02:30
2021-01-26T02:30
наука
нейрофизиология
здоровье
китай
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Отсюда ученые делают вывод, что регулярный дневной сон благотворно действует на мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry.С возрастом люди чаще начинают спать после обеда. Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили выяснить, дневной сон у пожилых людей — это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции — нейродегенеративного заболевания, которым страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет.Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Сиань. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 — нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов, а дневной сон, у тех, кто его практиковал, — от пяти минут до двух часов. Также ученые отмечали, как часто в течение недели спали люди — один-два раза или ежедневно. Все участники прошли серию медицинских осмотров и когнитивных экзаменов, включая тест MMSE на наличие деменции. Скрининговые тесты на деменцию включали 30 пунктов, по которым ученые оценивали несколько аспектов когнитивных способностей и высших нервных функций, включая навыки зрительно-пространственного восприятия, рабочую память, объем внимания, способность к решению проблем, осведомленность о местонахождении и беглость речи.Показатели когнитивных способностей по результатам теста MMSE оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.Ученые отмечают, что их исследование относится к категории наблюдательных, то есть доказывает, что два фактора — в данном случае, дневной сон и здоровье мозга — связаны, но не выявляет причину этой связи. Тем не менее, есть несколько возможных объяснений результатов наблюдений.По мнению авторов, сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Известно, что люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. С возрастом же уровень воспаления в организме в целом, и в мозге в частности, повышается. А дневной сон помогает предотвратить это воспаление, что благотворно сказывается на работе мозга.В то же время, авторы предостерегают, что послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина — пептидных гормонов, регулирующих энергетический обмен. Это, в свою очередь, ведет к увеличению аппетита и потреблению калорий, способствуя при пониженном расходе энергии развитию ожирения и метаболических заболеваний.
https://ria.ru/20210120/omolozhenie-1593870887.html
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нейрофизиология, здоровье, китай
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Отсюда ученые делают вывод, что регулярный дневной сон благотворно действует на мозг. Результаты исследования опубликованы
в журнале General Psychiatry.
С возрастом люди чаще начинают спать после обеда. Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили выяснить, дневной сон у пожилых людей — это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции — нейродегенеративного заболевания, которым страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет.
Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в нескольких крупных городах Китая
, включая Пекин
, Шанхай
и Сиань
. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 — нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов, а дневной сон, у тех, кто его практиковал, — от пяти минут до двух часов. Также ученые отмечали, как часто в течение недели спали люди — один-два раза или ежедневно.
Все участники прошли серию медицинских осмотров и когнитивных экзаменов, включая тест MMSE на наличие деменции. Скрининговые тесты на деменцию включали 30 пунктов, по которым ученые оценивали несколько аспектов когнитивных способностей и высших нервных функций, включая навыки зрительно-пространственного восприятия, рабочую память, объем внимания, способность к решению проблем, осведомленность о местонахождении и беглость речи.
Показатели когнитивных способностей по результатам теста MMSE оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.
Ученые отмечают, что их исследование относится к категории наблюдательных, то есть доказывает, что два фактора — в данном случае, дневной сон и здоровье мозга — связаны, но не выявляет причину этой связи. Тем не менее, есть несколько возможных объяснений результатов наблюдений.
По мнению авторов, сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Известно, что люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят, а также то, что воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. С возрастом же уровень воспаления в организме в целом, и в мозге в частности, повышается. А дневной сон помогает предотвратить это воспаление, что благотворно сказывается на работе мозга.
В то же время, авторы предостерегают, что послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина — пептидных гормонов, регулирующих энергетический обмен. Это, в свою очередь, ведет к увеличению аппетита и потреблению калорий, способствуя при пониженном расходе энергии развитию ожирения и метаболических заболеваний.