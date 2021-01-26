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В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных на незаконной акции
В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных на незаконной акции
Некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:48
2021-01-26T22:48
марина литвинович
общественная наблюдательная комиссия
владимир путин
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Ранее она отмечала, что в специальных приемниках №1 и №2 находятся свыше 60 человек, задержанных во время несогласованной акции оппозиции 23 января.Оба спецприемника "забиты полностью" и, по предварительной информации, "часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны", заявила правозащитница.Комментариями полиции, в структуру которой входят спецприемники, РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html
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марина литвинович, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, москва, происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных на незаконной акции

22:48 26.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Ранее она отмечала, что в специальных приемниках №1 и №2 находятся свыше 60 человек, задержанных во время несогласованной акции оппозиции 23 января.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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"Выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД "Измайлово" часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД "Бескудниково", - написала Литвинович в своем Telegram-канале.

Оба спецприемника "забиты полностью" и, по предварительной информации, "часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны", заявила правозащитница.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Комментариями полиции, в структуру которой входят спецприемники, РИА Новости пока не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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Марина ЛитвиновичОбщественная наблюдательная комиссияВладимир ПутинМоскваПроисшествия
 
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