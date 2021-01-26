https://ria.ru/20210126/soderzhanie-1594713474.html

В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных на незаконной акции

В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных на незаконной акции

Некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:48

2021-01-26T22:48

2021-01-26T22:48

марина литвинович

общественная наблюдательная комиссия

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Ранее она отмечала, что в специальных приемниках №1 и №2 находятся свыше 60 человек, задержанных во время несогласованной акции оппозиции 23 января.Оба спецприемника "забиты полностью" и, по предварительной информации, "часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны", заявила правозащитница.Комментариями полиции, в структуру которой входят спецприемники, РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, москва, происшествия