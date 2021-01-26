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В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3
В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3
Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:48
2021-01-26T12:50
николай патрушев
россия
договор снв-3
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), время до истечения которого стремительно утекает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона."Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", - сказал Песков журналистам.По его словам, поэтому сейчас требуются действительно энергичные контакты и усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении."Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", - добавил он.
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николай патрушев, россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3

12:48 26.01.2021 (обновлено: 12:50 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТроицкая башня с открытыми воротами на территорию Кремля.
Троицкая башня с открытыми воротами на территорию Кремля. - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), время до истечения которого стремительно утекает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
"Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", - сказал Песков журналистам.
"Сейчас действительно осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, поэтому сейчас требуются действительно энергичные контакты и усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении.
"Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", - добавил он.
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Николай ПатрушевРоссияДоговор СНВ-3Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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