https://ria.ru/20210126/snv-3-1594616211.html

В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3

В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3

Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:48

2021-01-26T12:48

2021-01-26T12:50

николай патрушев

россия

договор снв-3

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), время до истечения которого стремительно утекает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона."Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", - сказал Песков журналистам.По его словам, поэтому сейчас требуются действительно энергичные контакты и усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении."Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", - добавил он.

https://ria.ru/20210126/dogovor-1594613461.html

россия

сша

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2021

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николай патрушев, россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире