В Кремле рассказали о контактах с США по продлению СНВ-3
12:48 26.01.2021 (обновлено: 12:50 26.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТроицкая башня с открытыми воротами на территорию Кремля.
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия и США ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), время до истечения которого стремительно утекает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
"Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", - сказал Песков журналистам.
"Сейчас действительно осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, поэтому сейчас требуются действительно энергичные контакты и усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении.
"Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", - добавил он.