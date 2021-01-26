https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

Оставит без копейки: Байден подписал сланцевикам приговор

Оставит без копейки: Байден подписал сланцевикам приговор

Минувший год ознаменовался волной поглощений и банкротств американских сланцевиков. Новый президент способен довести сектор до настоящего коллапса. Джо Байден... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:00

2021-01-26T08:12

сланцевая нефть

цены на нефть

минэнерго сша

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минувший год ознаменовался волной поглощений и банкротств американских сланцевиков. Новый президент способен довести сектор до настоящего коллапса. Джо Байден обещал оставить отрасль без финансирования — сланцевое бурение не вписывается в его зеленый курс. Последуют массовое сокращение рабочих мест, обрушение нефтедобычи и потеря энергетической независимости, которую десять лет добивались сланцевики.Волна банкротствВ 2020-м в США обанкротились почти 150 сланцевых производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Большинство игроков оказались не в состоянии пережить пандемию коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. А в минувшем году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в сланцевую добычу году рухнули более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.Дешевая нефть многим не оставила шансов на выживание. Сейчас ситуация улучшилась незначительно. По оценкам EIA, средняя цена Brent в 2021-м не превысит 45,62 доллара, а западно-техасской WTI — 43,31. Сланцевикам же нужно как минимум 50. По прогнозу KPMG, до конца года разорятся 250 компаний.Вслед за банкротствами — волна поглощений. В конце года состоялись две крупные сделки на общую сумму 17 миллиардов долларов: Pioneer Natural Resources приобрела Parsley Energy вместе с миллиардными долгами, а Сonoco Phillips — Concho Resources, которая потеряла более половины стоимости и еле держалась на плаву.Однако эксперты предупреждали: слияния и поглощения не увеличат добычу. Для отрасли это лишь способ выживания.Рекордное обрушениеПо прогнозу Управления энергетической информации EIA (входит в Минэнерго), сланцевая добыча опустится с нынешних 11,3 миллиона баррелей в день (что и так на 2,5 миллиона меньше докризисного показателя) до 7,5 миллиона. Сокращения производства ждут в шести из семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнов, где сосредоточена трудноизвлекаемая нефть: Баккенском, Игл-Фордском, Пермском, Анадаркском, Ниобромском и Аппалачинском.Согласно январским оценкам Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не сможет вернуться к докризисным уровням — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не ростом добычи.В то же время аналитики отмечают: Байден способен окончательно похоронить все надежды на восстановление. Хотя мировое лидерство США по добыче нефти — заслуга именно сланцевиков. Угробит отрасльНовый президент — сторонник зеленого курса. Байден планирует существенно сократить финансирование сланцевых компаний, поскольку намерен достичь "нулевых выбросов" в атмосферу к 2050 году.Байден уверяет, что он не против самой технологии, но не согласен с ее субсидированием. Однако экологически чистая система электроснабжения сократит спрос на ископаемое топливо, и повышение себестоимости лишит производителей прибыли.Еще одно следствие — масштабное сокращение рабочих мест. В нефтегазовой промышленности до кризиса были заняты порядка десяти миллионов человек, из-за пандемии и закрытия скважин уволили около ста тысяч."Подумайте, какой разрушительный эффект это окажет на нашу экономику. Поразмыслите над тем, каково это — снова впасть в энергетическую зависимость", — предупреждал еще в апреле президент газовой компании CNX Resources Corporation Ник Делулис.Но к нему не прислушались. Байден, похоже, собирается поставить крест на всей "сланцевой десятилетке" — когда США добились энергетической независимости и статуса нетто-экспортера, наводнив мировой рынок сланцевой нефтью.

https://ria.ru/20201015/slanets-1579839149.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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