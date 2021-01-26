https://ria.ru/20210126/shkola-1594665316.html
Эксперт рассказал, какие вопросы волнуют родителей школьников
Эксперт рассказал, какие вопросы волнуют родителей школьников
Родителей учеников в РФ больше всего волнуют вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), воспитания в школе, дистанционного обучения, а также случаи травли РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:50
2021-01-26T16:50
2021-01-26T17:55
сн_образование
социальный навигатор
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Родителей учеников в РФ больше всего волнуют вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), воспитания в школе, дистанционного обучения, а также случаи травли (буллинга), сообщила на заседании комитета Совфеда по образованию и науке гендиректор юридического агентства "Классика истины" Валерия Рытвина.В ходе подготовки к "правительственному часу" с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова эксперт на заседании комитета Совфеда рассказала, что в соцсетях родители учеников из регионов РФ называли темы ЕГЭ и дистанционного обучения как вызывающие волнение.По словам Рытвиной, также родителей беспокоят случаи травли (буллинга) в учебных заведениях, вопрос о присутствии медработника в школе, возвращении трудового обучения и воспитания. Отмечается и важность размещения в соцсетях понятной школьникам рекламы рабочих профессий.Кроме того, родители указывали на неподконтрольность соцсетей, необходимость создания конструктивного российского контента, направленного на воспитание у детей чувства сопричастности к истории и культуре своей страны, любви к ней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/pitanie-1594448892.html
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сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Родителей учеников в РФ больше всего волнуют вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), воспитания в школе, дистанционного обучения, а также случаи травли (буллинга), сообщила на заседании комитета Совфеда по образованию и науке гендиректор юридического агентства "Классика истины" Валерия Рытвина.
В ходе подготовки к "правительственному часу" с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова
эксперт на заседании комитета Совфеда рассказала, что в соцсетях родители учеников из регионов РФ называли темы ЕГЭ и дистанционного обучения как вызывающие волнение.
По словам Рытвиной, также родителей беспокоят случаи травли (буллинга) в учебных заведениях, вопрос о присутствии медработника в школе, возвращении трудового обучения и воспитания. Отмечается и важность размещения в соцсетях понятной школьникам рекламы рабочих профессий.
Кроме того, родители указывали на неподконтрольность соцсетей, необходимость создания конструктивного российского контента, направленного на воспитание у детей чувства сопричастности к истории и культуре своей страны, любви к ней.