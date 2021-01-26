https://ria.ru/20210126/shkola-1594665316.html

Эксперт рассказал, какие вопросы волнуют родителей школьников

Эксперт рассказал, какие вопросы волнуют родителей школьников

Родителей учеников в РФ больше всего волнуют вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), воспитания в школе, дистанционного обучения, а также случаи травли РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:50

2021-01-26T16:50

2021-01-26T17:55

сн_образование

социальный навигатор

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Родителей учеников в РФ больше всего волнуют вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), воспитания в школе, дистанционного обучения, а также случаи травли (буллинга), сообщила на заседании комитета Совфеда по образованию и науке гендиректор юридического агентства "Классика истины" Валерия Рытвина.В ходе подготовки к "правительственному часу" с участием главы Минпросвещения Сергея Кравцова эксперт на заседании комитета Совфеда рассказала, что в соцсетях родители учеников из регионов РФ называли темы ЕГЭ и дистанционного обучения как вызывающие волнение.По словам Рытвиной, также родителей беспокоят случаи травли (буллинга) в учебных заведениях, вопрос о присутствии медработника в школе, возвращении трудового обучения и воспитания. Отмечается и важность размещения в соцсетях понятной школьникам рекламы рабочих профессий.Кроме того, родители указывали на неподконтрольность соцсетей, необходимость создания конструктивного российского контента, направленного на воспитание у детей чувства сопричастности к истории и культуре своей страны, любви к ней.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/pitanie-1594448892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество