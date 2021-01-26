https://ria.ru/20210126/sheyk-1594486475.html

В Сети осудили Ирину Шейк за фото с ногой на голове мамы

В Сети осудили Ирину Шейк за фото с ногой на голове мамы

Пользователи раскритиковали супермодель Ирину Шейк за странное поздравление мамы с днем рождения, которое она опубликовала в Instagram. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:56

2021-01-26T13:56

2021-01-26T13:56

instagram

брэдли купер

море

шоубиз

ирина шейк

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи раскритиковали супермодель Ирину Шейк за странное поздравление мамы с днем рождения, которое она опубликовала в Instagram. Шейк разместила серию снимков, на одном из которых экс-возлюбленная актера Брэдли Купера зачем-то поставила ногу на голову матери, когда та купалась.По мнению подписчиков, даже если модель пошутила, такой жест недопустим. "Зачем вообще делать такое фото и телодвижение в целом"; "Фото с ногой на голове у мамы — очень бестактное. Я бы такое в жизни не выставила. И скажу больше — даже и не сделала бы"; "Фото с ногой на фоне мамы портит все. Хотя вы мне нравились всегда", — высказались пользователи. Ирина Шейк пока никак не отреагировала на негативные комментарии.

https://ria.ru/20210106/sheyk-1589919410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, брэдли купер, море, ирина шейк, знаменитости, звезды