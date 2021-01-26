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https://ria.ru/20210126/sheyk-1594486475.html
В Сети осудили Ирину Шейк за фото с ногой на голове мамы
В Сети осудили Ирину Шейк за фото с ногой на голове мамы
Пользователи раскритиковали супермодель Ирину Шейк за странное поздравление мамы с днем рождения, которое она опубликовала в Instagram. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:56
2021-01-26T13:56
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи раскритиковали супермодель Ирину Шейк за странное поздравление мамы с днем рождения, которое она опубликовала в Instagram. Шейк разместила серию снимков, на одном из которых экс-возлюбленная актера Брэдли Купера зачем-то поставила ногу на голову матери, когда та купалась.По мнению подписчиков, даже если модель пошутила, такой жест недопустим. "Зачем вообще делать такое фото и телодвижение в целом"; "Фото с ногой на голове у мамы — очень бестактное. Я бы такое в жизни не выставила. И скажу больше — даже и не сделала бы"; "Фото с ногой на фоне мамы портит все. Хотя вы мне нравились всегда", — высказались пользователи. Ирина Шейк пока никак не отреагировала на негативные комментарии.
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instagram, брэдли купер, море, ирина шейк, знаменитости, звезды

В Сети осудили Ирину Шейк за фото с ногой на голове мамы

13:56 26.01.2021
 
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде
Ирина Шейк на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар в Западном Голливуде - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи раскритиковали супермодель Ирину Шейк за странное поздравление мамы с днем рождения, которое она опубликовала в Instagram.
Шейк разместила серию снимков, на одном из которых экс-возлюбленная актера Брэдли Купера зачем-то поставила ногу на голову матери, когда та купалась.
"С днем рождения, мамульзик", — подписала она пост.
По мнению подписчиков, даже если модель пошутила, такой жест недопустим.
"Зачем вообще делать такое фото и телодвижение в целом"; "Фото с ногой на голове у мамы — очень бестактное. Я бы такое в жизни не выставила. И скажу больше — даже и не сделала бы"; "Фото с ногой на фоне мамы портит все. Хотя вы мне нравились всегда", — высказались пользователи.
Ирина Шейк пока никак не отреагировала на негативные комментарии.
Ирина Шейк на вечеринке Sports Illustrated в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 08:00Культура
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