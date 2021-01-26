https://ria.ru/20210126/sboy-1594694358.html

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:32

2021-01-26T19:32

2021-01-26T19:37

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы.Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% - не могли войти в профиль, 17% - жаловались на работу веб-сайт

https://ria.ru/20210124/sboy-1594380674.html

https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, whatsapp inc., instagram, технологии, в мире