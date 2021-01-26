Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя
19:32 26.01.2021 (обновлено: 19:37 26.01.2021)
© AP Photo / Jeff ChiuГраффити в офисе Facebook в Калифорнии
© AP Photo / Jeff Chiu
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы.
"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", - заявил представитель компании Facebook.
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Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.
По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% - не могли войти в профиль, 17% - жаловались на работу веб-сайт
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