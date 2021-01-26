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Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя
Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя
Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:32
2021-01-26T19:37
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы.Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% - не могли войти в профиль, 17% - жаловались на работу веб-сайт
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facebook, whatsapp inc., instagram, технологии, в мире

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

19:32 26.01.2021 (обновлено: 19:37 26.01.2021)
 
© AP Photo / Jeff ChiuГраффити в офисе Facebook в Калифорнии
Граффити в офисе Facebook в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы.

"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", - заявил представитель компании Facebook.

Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 17:31
Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"
Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.
По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% - не могли войти в профиль, 17% - жаловались на работу веб-сайт
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 12:06
В работе Twitter произошел массовый сбой
 
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