https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594599198.html

Белорусские профсоюзы подготовили открытое письмо к МОТ против санкций

Белорусские профсоюзы подготовили открытое письмо к МОТ против санкций

Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ), поддерживающая политику действующей в стране власти, опубликовала на своем сайте открытое письмо к Международной... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:23

2021-01-26T11:23

2021-01-26T11:23

протесты в белоруссии

международная организация труда

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ), поддерживающая политику действующей в стране власти, опубликовала на своем сайте открытое письмо к Международной организации труда с жалобой на введение ЕС в отношении республики экономических санкций, под ним может подписаться любой работник.Ранее ЕС ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. При этом в ЕС заявили, что и дальше готовы расширять санкции, в том числе в отношении компаний, если ситуация в Белоруссии не улучшится. В ФПБ заявили о намерении подать обращения в международные инстанции из-за санкций ЕС, в частности, обратиться по этому вопросу в Международную организацию труда. Федерация также направила в Совет по правам человека ООН жалобу на введение Евросоюзом санкций против ряда предприятий."Мы, члены профессиональных союзов – трудящиеся Беларуси, обращаемся к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран в связи с абсолютно незаконным давлением на Республику Беларусь", - говорится в письме. Там подчеркивается, что "Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих". "Поэтому мы вынуждены публично выразить свою позицию, подписав это коллективное открытое письмо. И заявить, что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся", - отмечается в обращении.Там содержится предположение, что "европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран". "Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета", - отмечается в письме."Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права", - говорится там.Как пояснила пресс-службе ФПБ, со вторника подписаться под коллективным открытым письмом "может каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику страны, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор. Страны ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов, под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная организация труда, александр лукашенко, белоруссия, в мире