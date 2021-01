https://ria.ru/20210126/samoylov-1594538239.html

Глеб Самойлов и группа The Matrixx выпустили новый мини-альбом

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На всех цифровых площадках вышел мини-альбом "ЕР2021" Глеба Самойлова и группы The MATRIXX в составе двух композиций. На сайте коллектива его называют "прологом готовящегося альбома". Первый трек — новая версия "Черной Луна" Агаты Кристи под названием "Каменное Дно", второй — гротескное прочтение "Лежу в палате наркоманов" Владимира Высоцкого.Бывший солист "Агаты Кристи", а ныне лидер The MATRIXX Глеб Самойлов сам записывал все клавишные партии и программировал басовые эффекты.Сведение и мастеринг проходили на студии колледжа Fanshawe Music Industry Arts в канадской провинции Онтарио. Звукорежиссером проекта выступил Максим Чикунов."EP2021" (Extended Play) вышел именно 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, поскольку его "Лежу в палате наркоманов" в прочтении The MATRIXX также войдет в предстоящую пластинку. Ее релиз запланирован на 2021 год.

