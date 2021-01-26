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https://ria.ru/20210126/samoylov-1594538239.html
Глеб Самойлов и группа The Matrixx выпустили новый мини-альбом
Глеб Самойлов и группа The Matrixx выпустили новый мини-альбом
На всех цифровых площадках вышел мини-альбом "ЕР2021" Глеба Самойлова и группы The MATRIXX в составе двух композиций. На сайте коллектива его называют "прологом РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:25
2021-01-26T04:25
культура
музыка
новости культуры
глеб самойлов
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На всех цифровых площадках вышел мини-альбом "ЕР2021" Глеба Самойлова и группы The MATRIXX в составе двух композиций. На сайте коллектива его называют "прологом готовящегося альбома". Первый трек — новая версия "Черной Луна" Агаты Кристи под названием "Каменное Дно", второй — гротескное прочтение "Лежу в палате наркоманов" Владимира Высоцкого.Бывший солист "Агаты Кристи", а ныне лидер The MATRIXX Глеб Самойлов сам записывал все клавишные партии и программировал басовые эффекты.Сведение и мастеринг проходили на студии колледжа Fanshawe Music Industry Arts в канадской провинции Онтарио. Звукорежиссером проекта выступил Максим Чикунов."EP2021" (Extended Play) вышел именно 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, поскольку его "Лежу в палате наркоманов" в прочтении The MATRIXX также войдет в предстоящую пластинку. Ее релиз запланирован на 2021 год.
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60
музыка, новости культуры, глеб самойлов, владимир высоцкий (автор песен)

Глеб Самойлов и группа The Matrixx выпустили новый мини-альбом

04:25 26.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлеб Самойлов
Глеб Самойлов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. На всех цифровых площадках вышел мини-альбом "ЕР2021" Глеба Самойлова и группы The MATRIXX в составе двух композиций. На сайте коллектива его называют "прологом готовящегося альбома".
Первый трек — новая версия "Черной Луна" Агаты Кристи под названием "Каменное Дно", второй — гротескное прочтение "Лежу в палате наркоманов" Владимира Высоцкого.
Бывший солист "Агаты Кристи", а ныне лидер The MATRIXX Глеб Самойлов сам записывал все клавишные партии и программировал басовые эффекты.
Сведение и мастеринг проходили на студии колледжа Fanshawe Music Industry Arts в канадской провинции Онтарио. Звукорежиссером проекта выступил Максим Чикунов.
"EP2021" (Extended Play) вышел именно 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, поскольку его "Лежу в палате наркоманов" в прочтении The MATRIXX также войдет в предстоящую пластинку. Ее релиз запланирован на 2021 год.
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КультураМузыкаНовости культурыГлеб СамойловВладимир Высоцкий (автор песен)
 
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