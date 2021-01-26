https://ria.ru/20210126/samara-1594633451.html
Прокуратура в Самаре выяснит, запирали ли ребенка в раздевалке детсада
Прокуратура в Самаре выяснит, запирали ли ребенка в раздевалке детсада
Прокуратура организовала проверку после публикаций о том, что четырехлетнего воспитанника детского сада в Самаре заперли в раздевалке во время тихого часа,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:20
2021-01-26T14:20
2021-01-26T15:28
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общество
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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после публикаций о том, что четырехлетнего воспитанника детского сада в Самаре заперли в раздевалке во время тихого часа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.Ранее местные СМИ со ссылкой на родителей написали, что четырехлетнего мальчика в одном из детских садов Самары заперли в раздевалке во время тихого часа, так как тот не спал.По данным пресс-службы, в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц образовательного учреждения.В пресс-службе мэрии Самары РИА Новости сообщили, что также проводят проверку по данному факту.
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самара, общество
САМАРА, 26 янв - РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку после публикаций о том, что четырехлетнего воспитанника детского сада в Самаре
заперли в раздевалке во время тихого часа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее местные СМИ со ссылкой на родителей написали, что четырехлетнего мальчика в одном из детских садов Самары заперли в раздевалке во время тихого часа, так как тот не спал.
"Прокуратурой области организована проверка в связи с размещенной в сети интернет информацией о нарушениях, допущенных сотрудниками МАДОУ "Детский сад № 337 г. о. Самара", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц образовательного учреждения.
В пресс-службе мэрии Самары РИА Новости сообщили, что также проводят проверку по данному факту.