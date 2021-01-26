https://ria.ru/20210126/samara-1594633451.html

Прокуратура в Самаре выяснит, запирали ли ребенка в раздевалке детсада

Прокуратура в Самаре выяснит, запирали ли ребенка в раздевалке детсада

Прокуратура организовала проверку после публикаций о том, что четырехлетнего воспитанника детского сада в Самаре заперли в раздевалке во время тихого часа,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

2021-01-26T15:28

самара

общество

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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после публикаций о том, что четырехлетнего воспитанника детского сада в Самаре заперли в раздевалке во время тихого часа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.Ранее местные СМИ со ссылкой на родителей написали, что четырехлетнего мальчика в одном из детских садов Самары заперли в раздевалке во время тихого часа, так как тот не спал.По данным пресс-службы, в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц образовательного учреждения.В пресс-службе мэрии Самары РИА Новости сообщили, что также проводят проверку по данному факту.

https://ria.ru/20181001/1529708227.html

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2021

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самара, общество