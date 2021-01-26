https://ria.ru/20210126/samara-1594619706.html

В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой

В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой

Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:00

2021-01-26T13:00

2021-01-26T13:12

гумвд

самара

куйбышевский район

происшествия

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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло во вторник утром в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, "скорая" ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автокраном "Камаз".

самара

куйбышевский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, самара, куйбышевский район, происшествия