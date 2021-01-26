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В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой
В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой
Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:00
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самара
куйбышевский район
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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло во вторник утром в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, "скорая" ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автокраном "Камаз".
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гумвд, самара, куйбышевский район, происшествия

В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой

13:00 26.01.2021 (обновлено: 13:12 26.01.2021)
 
© Фото : страница "Подслушано Куйбышевский" во ВКонтактеДТП с участием автомобиля скорой помощи в Самаре
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : страница "Подслушано Куйбышевский" во ВКонтакте
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САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации полиции, ДТП произошло во вторник утром в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, "скорая" ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автокраном "Камаз".
"Пострадали три человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи. Это водитель, врач и фельдшер", - сказала собеседница агентства.
 
ГУМВДСамараКуйбышевский районПроисшествия
 
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