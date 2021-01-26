https://ria.ru/20210126/samara-1594619706.html
В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой
В Самаре три человека пострадали в ДТП со скорой
Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:00
2021-01-26T13:00
2021-01-26T13:12
гумвд
самара
куйбышевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594620372_0:513:738:928_1920x0_80_0_0_4903186630844efa24f2dcb0d5249a1e.jpg
САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи и автокрана в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло во вторник утром в Куйбышевском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, "скорая" ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автокраном "Камаз".
самара
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594620372_0:473:738:1027_1920x0_80_0_0_fd8e48ea13d96ea567c5135477473e56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, самара, куйбышевский район, происшествия