https://ria.ru/20210126/rebenok-1594592804.html

В Ленинградской области проверяют данные об отравлении ребенка метадоном

В Ленинградской области проверяют данные об отравлении ребенка метадоном

Правоохранительные органы Ленинградской области проводят проверку по факту отравления ребенка метадоном, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:57

2021-01-26T10:57

2021-01-26T10:57

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Ленинградской области проводят проверку по факту отравления ребенка метадоном, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.По данным пресс-службы, 25 января в 10.40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством "метадон" в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка.Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК РФ, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда там никого не было. Затем ребёнок почувствовал себя плохо, и мать девочки вызвала бригаду скорой помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotik-1593102724.html

ленинградская область

тосненский район

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2021

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосненский район, происшествия