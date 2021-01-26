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В Ленинградской области проверяют данные об отравлении ребенка метадоном
В Ленинградской области проверяют данные об отравлении ребенка метадоном
Правоохранительные органы Ленинградской области проводят проверку по факту отравления ребенка метадоном, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:57
2021-01-26T10:57
2021-01-26T10:57
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Ленинградской области проводят проверку по факту отравления ребенка метадоном, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.По данным пресс-службы, 25 января в 10.40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством "метадон" в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка.Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК РФ, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда там никого не было. Затем ребёнок почувствовал себя плохо, и мать девочки вызвала бригаду скорой помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotik-1593102724.html
ленинградская область
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, тосненский район, происшествия