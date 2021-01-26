https://ria.ru/20210126/razvyazka-1594670294.html

Путин посетил открытие развязки в Химках

Путин посетил открытие развязки в Химках

Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:19

2021-01-26T17:19

2021-01-26T18:26

новая москва

стройтрансгаз

владимир путин

московская область (подмосковье)

калининград

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках."Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников "Энергомаша", это одно из крупнейших предприятий отрасли", — обратился глава государства к строителям.В их лице он отметил труд всех дорожников страны, добавив, что практически все планы в этой сфере на 2020 год удалось выполнить.Путин также поблагодарил местные власти, которые в условиях пандемии не остановили дорожное строительство, что позволило выполнить планы, сохранить рабочие места и зарплаты.ЦКАД без светофоровГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил главу государства поддержать инициативу, в соответствии с которой движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге регулировалось бы без помощи светофоров."Идея создать ЦКАД без светофоров, чтобы машинам ничего не мешало, никаких преград ... Тоже хотели обратить на это внимание и попросить вашей поддержки. Это запроектировано все, но нужен небольшой штрих, чтобы ЦКАД стал без светофоров", — отметил Воробьев. Также он пригласил Путина принять участие в открытии движения по всей территории ЦКАДа в июле. Глава государства принял это приглашение.Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД и параллельно трассе А-107"Сшить Россию"Помимо этого, президент рассказал об амбициозных планах по дорожному строительству на будущее."Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по сшиванию страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться", — заявил Путин.Он отметил, что для этого необходимо выполнить очень большой объем работы по всей стране. По его словам, география строительства будет самой обширной — от Дальнего Востока до Калининграда.Строительство развязкиПоручение по строительству развязки в Химках Путин дал после посещения НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года. Тогда одна из сотрудниц обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность прокладки дороги между Старыми и Новыми Химками. Российский лидер ответил, что обсудит этот вопрос с главой региона и министерством транспорта, которое пообещало выполнить поставленную задачу к 2021 году.В октябре 2019 года Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручил ему ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках. Тогда глава региона пообещал до конца года определить победителя конкурса на строительство и сдать объект в 2021 году, как и было указано.Спустя два месяца пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что стоимость контракта на строительство новой транспортной развязки составит 2,4 миллиарда рублей. Строительство развязки выполняло АО "Стройтрансгаз". Движение по основному ходу развязки с временными съездами планировалось запустить к концу 2020 года, тогда как полностью дорожный объект, как сообщалось, будет завершен в четвертом квартале 2021 года.Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

https://realty.ria.ru/20210113/dorogi-1592887734.html

https://ria.ru/20210113/smertnost-1592899892.html

https://realty.ria.ru/20210114/khusnullin-1593029611.html

https://realty.ria.ru/20201225/dorogi-1590907267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, стройтрансгаз, владимир путин, московская область (подмосковье), калининград