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Путин посетил открытие развязки в Химках
Путин посетил открытие развязки в Химках
Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:19
2021-01-26T18:26
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стройтрансгаз
владимир путин
московская область (подмосковье)
калининград
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках."Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников "Энергомаша", это одно из крупнейших предприятий отрасли", — обратился глава государства к строителям.В их лице он отметил труд всех дорожников страны, добавив, что практически все планы в этой сфере на 2020 год удалось выполнить.Путин также поблагодарил местные власти, которые в условиях пандемии не остановили дорожное строительство, что позволило выполнить планы, сохранить рабочие места и зарплаты.ЦКАД без светофоровГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил главу государства поддержать инициативу, в соответствии с которой движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге регулировалось бы без помощи светофоров."Идея создать ЦКАД без светофоров, чтобы машинам ничего не мешало, никаких преград ... Тоже хотели обратить на это внимание и попросить вашей поддержки. Это запроектировано все, но нужен небольшой штрих, чтобы ЦКАД стал без светофоров", — отметил Воробьев. Также он пригласил Путина принять участие в открытии движения по всей территории ЦКАДа в июле. Глава государства принял это приглашение.Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД и параллельно трассе А-107"Сшить Россию"Помимо этого, президент рассказал об амбициозных планах по дорожному строительству на будущее."Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по сшиванию страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться", — заявил Путин.Он отметил, что для этого необходимо выполнить очень большой объем работы по всей стране. По его словам, география строительства будет самой обширной — от Дальнего Востока до Калининграда.Строительство развязкиПоручение по строительству развязки в Химках Путин дал после посещения НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года. Тогда одна из сотрудниц обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность прокладки дороги между Старыми и Новыми Химками. Российский лидер ответил, что обсудит этот вопрос с главой региона и министерством транспорта, которое пообещало выполнить поставленную задачу к 2021 году.В октябре 2019 года Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручил ему ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках. Тогда глава региона пообещал до конца года определить победителя конкурса на строительство и сдать объект в 2021 году, как и было указано.Спустя два месяца пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что стоимость контракта на строительство новой транспортной развязки составит 2,4 миллиарда рублей. Строительство развязки выполняло АО "Стройтрансгаз". Движение по основному ходу развязки с временными съездами планировалось запустить к концу 2020 года, тогда как полностью дорожный объект, как сообщалось, будет завершен в четвертом квартале 2021 года.Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.
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новая москва, стройтрансгаз, владимир путин, московская область (подмосковье), калининград

Путин посетил открытие развязки в Химках

17:19 26.01.2021 (обновлено: 18:26 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с участниками строительства во время церемонии открытия транспортной развязки в Химках
Президент РФ Владимир Путин общается с участниками строительства во время церемонии открытия транспортной развязки в Химках - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках.
"Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников "Энергомаша", это одно из крупнейших предприятий отрасли", — обратился глава государства к строителям.
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Путин также поблагодарил местные власти, которые в условиях пандемии не остановили дорожное строительство, что позволило выполнить планы, сохранить рабочие места и зарплаты.

ЦКАД без светофоров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил главу государства поддержать инициативу, в соответствии с которой движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге регулировалось бы без помощи светофоров.
"Идея создать ЦКАД без светофоров, чтобы машинам ничего не мешало, никаких преград ... Тоже хотели обратить на это внимание и попросить вашей поддержки. Это запроектировано все, но нужен небольшой штрих, чтобы ЦКАД стал без светофоров", — отметил Воробьев.
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Также он пригласил Путина принять участие в открытии движения по всей территории ЦКАДа в июле. Глава государства принял это приглашение.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД и параллельно трассе А-107

"Сшить Россию"

Помимо этого, президент рассказал об амбициозных планах по дорожному строительству на будущее.
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"Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по сшиванию страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться", — заявил Путин.
Он отметил, что для этого необходимо выполнить очень большой объем работы по всей стране. По его словам, география строительства будет самой обширной — от Дальнего Востока до Калининграда.

Строительство развязки

Поручение по строительству развязки в Химках Путин дал после посещения НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года. Тогда одна из сотрудниц обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность прокладки дороги между Старыми и Новыми Химками. Российский лидер ответил, что обсудит этот вопрос с главой региона и министерством транспорта, которое пообещало выполнить поставленную задачу к 2021 году.
В октябре 2019 года Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручил ему ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках. Тогда глава региона пообещал до конца года определить победителя конкурса на строительство и сдать объект в 2021 году, как и было указано.
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Спустя два месяца пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что стоимость контракта на строительство новой транспортной развязки составит 2,4 миллиарда рублей. Строительство развязки выполняло АО "Стройтрансгаз". Движение по основному ходу развязки с временными съездами планировалось запустить к концу 2020 года, тогда как полностью дорожный объект, как сообщалось, будет завершен в четвертом квартале 2021 года.
Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.
 
Новая МоскваСтройтрансгазВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Калининград
 
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