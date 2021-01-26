https://ria.ru/20210126/razgovor-1594711129.html

Косачев прокомментировал первый разговор Путина и Байдена

Косачев прокомментировал первый разговор Путина и Байдена

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает, что возможности для развития диалога между странами есть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:25

2021-01-26T22:25

2021-01-26T22:25

россия

совет федерации рф

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джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает, что возможности для развития диалога между странами есть, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Очень важный и своевременный разговор. Судя по сообщениям, обсуждалось не только продление ДСНВ, хотя и это хорошая новость. Состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двусторонней и международной повестки дня", - отметил политик.Следовательно, такая повестка сохраняется, и "есть возможности для развития диалога", сказал Косачев.

https://ria.ru/20210126/razgovor-1594706827.html

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россия, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире