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Косачев прокомментировал первый разговор Путина и Байдена
Косачев прокомментировал первый разговор Путина и Байдена
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает, что возможности для развития диалога между странами есть, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:25
2021-01-26T22:25
россия
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает, что возможности для развития диалога между странами есть, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Очень важный и своевременный разговор. Судя по сообщениям, обсуждалось не только продление ДСНВ, хотя и это хорошая новость. Состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двусторонней и международной повестки дня", - отметил политик.Следовательно, такая повестка сохраняется, и "есть возможности для развития диалога", сказал Косачев.
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россия, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Косачев прокомментировал первый разговор Путина и Байдена

22:25 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает, что возможности для развития диалога между странами есть, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Очень важный и своевременный разговор. Судя по сообщениям, обсуждалось не только продление ДСНВ, хотя и это хорошая новость. Состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двусторонней и международной повестки дня", - отметил политик.
Следовательно, такая повестка сохраняется, и "есть возможности для развития диалога", сказал Косачев.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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РоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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