https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html

Раввин Борода вступил в совет Фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Раввин Борода вступил в совет Фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сообщил РИА Новости, что вступил в экспертный совет фонда поддержки тяжелобольных детей... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:55

2021-01-26T17:55

2021-01-26T17:55

религия и мировоззрение

санкт-петербургский детский хоспис

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сообщил РИА Новости, что вступил в экспертный совет фонда поддержки тяжелобольных детей "Круг добра".Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра". Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко."Приглашение стать членом экспертного совета фонда – большая честь и для меня лично, и для еврейской общины. Вместе с вступлением в совет я принимаю на себя колоссальную ответственность и серьезные обязательства, вопрос здоровья детей не оставляют за тобой право на ошибку. Очень важно и неоспоримо правильно, что членами советов фонда станут авторитетные эксперты в области медицины и благотворительности, но я также хочу поблагодарить президента России и правительство РФ за приглашение представителей традиционных конфессий к участию в работе", - сказал Борода.Он обратил внимание на название фонда ("Круг добра"), которое говорит, что "именно этические основы религий - сострадание, любовь и помощь ближнему, понимание особой ценности жизни, как исключительного дара Всевышнего - будут играть ключевые роли в формировании всех главных процессов деятельности".По словам раввина, фонд призван стать не просто надеждой для многих семей, оказавшихся в тяжелейшей ситуации, но и реальной возможностью спасти "наших самых главных людей – детей". "И еще крайне важно понимать, что не бывает чужих детей, что каждый российский ребенок имеет полное право получить квалифицированную медицинскую помощь на высшем уровне. Эта общая задача всего российского общества. Если мы отзывчивы к проблемам друг друга, если мы проявляем милосердие, то таким образом мы выражаем свое подлинное отношение к судьбе наших сограждан и будущего нашей страны", - добавил президент ФЕОР.Как ранее сообщил Ткаченко, экспертный совет фонда будет оценивать наличие медицинских показаний и противопоказаний. Кроме того, планируется мониторить качество оказания медицинской помощи и эффективность выбранных методов лечения.

https://sn.ria.ru/20210106/fond-1592117796.html

https://ria.ru/20210106/fond-1592112713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский детский хоспис, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии