Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru пластический хирург Александр Вдовин.
По его словам, артистка всегда следила за своей внешностью, и в том, как она выглядит сейчас, нет ничего удивительного.
"Она делает поддерживающие процедуры по омолаживанию лица, в том числе и инъекционные. Например, мезотерапию. <…> Я вижу, что Алла Борисовна стала приверженцем аппаратных технологий", — отметил Вдовин.
Специалист предположил, что Пугачева раз в год делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые пользуются огромной популярностью в США.
"Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, эти процедуры способны сократить кожный покров на 20–40 процентов в зависимости от пациента. То есть происходит подтяжка лица без скальпеля", — пояснил врач.
Вдовин посоветовал певице прибегнуть к процедурам фотоомоложения лица. По мнению хирурга, это позволит Примадонне избавиться от сосудистых звездочек и пигментных пятен. Также артистке следует поработать над шеей и руками.
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