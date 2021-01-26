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https://ria.ru/20210126/pugacheva-1594566813.html
Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой
Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой
Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:31
2021-01-26T02:31
шоубиз
александр вдовин
россия
алла пугачева
сша
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru пластический хирург Александр Вдовин.По его словам, артистка всегда следила за своей внешностью, и в том, как она выглядит сейчас, нет ничего удивительного.Специалист предположил, что Пугачева раз в год делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые пользуются огромной популярностью в США.Вдовин посоветовал певице прибегнуть к процедурам фотоомоложения лица. По мнению хирурга, это позволит Примадонне избавиться от сосудистых звездочек и пигментных пятен. Также артистке следует поработать над шеей и руками.
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александр вдовин, россия, алла пугачева, сша

Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой

02:31 26.01.2021
 
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити
Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru пластический хирург Александр Вдовин.
По его словам, артистка всегда следила за своей внешностью, и в том, как она выглядит сейчас, нет ничего удивительного.
"Она делает поддерживающие процедуры по омолаживанию лица, в том числе и инъекционные. Например, мезотерапию. <…> Я вижу, что Алла Борисовна стала приверженцем аппаратных технологий", — отметил Вдовин.
Специалист предположил, что Пугачева раз в год делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые пользуются огромной популярностью в США.

"Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри. Кроме того, эти процедуры способны сократить кожный покров на 20–40 процентов в зависимости от пациента. То есть происходит подтяжка лица без скальпеля", — пояснил врач.

Вдовин посоветовал певице прибегнуть к процедурам фотоомоложения лица. По мнению хирурга, это позволит Примадонне избавиться от сосудистых звездочек и пигментных пятен. Также артистке следует поработать над шеей и руками.
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ШоубизАлександр ВдовинРоссияАлла ПугачеваСША
 
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