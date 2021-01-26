https://ria.ru/20210126/pugacheva-1594566813.html

Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой

Пластический хирург раскрыл секрет омоложения Пугачевой

Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T02:31

2021-01-26T02:31

2021-01-26T02:31

шоубиз

александр вдовин

россия

алла пугачева

сша

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певице Алле Пугачевой в ее нынешнем возрасте запрещены все хирургические вмешательства, поэтому она регулярно посещает косметолога, рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru пластический хирург Александр Вдовин.По его словам, артистка всегда следила за своей внешностью, и в том, как она выглядит сейчас, нет ничего удивительного.Специалист предположил, что Пугачева раз в год делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые пользуются огромной популярностью в США.Вдовин посоветовал певице прибегнуть к процедурам фотоомоложения лица. По мнению хирурга, это позволит Примадонне избавиться от сосудистых звездочек и пигментных пятен. Также артистке следует поработать над шеей и руками.

https://ria.ru/20200929/pugacheva-1577919565.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вдовин, россия, алла пугачева, сша