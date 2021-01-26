https://ria.ru/20210126/protesty-1594576990.html

Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций

Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций

Партия власти "Единая Россия" и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после состоявшихся в различных российских городах несогласованных... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:05

2021-01-26T09:05

2021-01-26T10:52

андрей травников

новосибирская область

политика

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Партия власти "Единая Россия" и другие системные оппозиционные партии должны сделать выводы после состоявшихся в различных российских городах несогласованных акций, считает губернатор Новосибирской области, единоросс Андрей Травников.В субботу в центре Новосибирска состоялось несогласованное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли уточнить численность акции и количество задержанных."Представители партии власти, других системных оппозиционных партий должны сделать выводы из произошедшего в субботу. Почему из недовольства, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то альтернативными программами, а клюнули на предложение манипулятора. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать свои планы", - сказал глава региона журналистам во вторник.Травников отметил, что в Новосибирске на несогласованной акции действия правоохранительных органов были "настойчивыми, но абсолютно корректными". По его словам, необходимо было с одной стороны остановить инициаторов и активистов несогласованного мероприятия, а с другой стороны - нужно было защитить остальных участников акции, в том числе детей."Мое мнение – и Росгвардия, и сотрудники полиции, и все остальные правоохранительные органы в субботу 23 января сработали исключительно профессионально, настойчиво и абсолютно корректно … Впредь будет точно также", - сказал губернатор.Центральный районный суд Новосибирска в субботу и понедельник отправил под административный арест на разные сроки пятерых активистов штаба Навального в Новосибирске.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. . По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей травников, новосибирская область, политика