Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной
09:24 26.01.2021 (обновлено: 12:36 26.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, как весной в столице будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией.
Он отметил, что сейчас наступила "медленная" фаза пандемии — число заболевших коронавирусом растет, но не так быстро, как раньше. Однако специалист не исключил подъема числа заразившихся к весне. По его словам, во время новогодних праздников было холодно, поэтому люди были вынуждены проводить время дома. Также Кондрахин напомнил и об ограничениях на проведение массовых мероприятий и о том, что часть горожан разъехались по регионам.
"Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились", — пояснил врач.
Вспышка заболеваемости, подобная осенней, по его мнению, маловероятна. Однако не стоит забывать о мерах защиты, несмотря на снятие некоторых ограничений.
"Полагаю, весной (в Москве. — Прим. ред.) заболеваемость может подняться до четырех-пяти тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения", — рассказал Кондрахин.
При этом он отметил и то, что в крупных развитых государствах ситуация остается сложной. Это объясняется различием механизмов борьбы с эпидемией. Также терапевт напомнил, что в Москве быстро ввели ограничения, а также развернули дополнительные койки для больных коронавирусом.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что показатель заболеваемости коронавирусом, а также количество летальных исходов до середины весны снизятся в два раза. Однако специалист не исключил и всплеска заболеваемости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новой волны COVID-19 весной уже не будет. Он связал это с формированием иммунитета, а также теплой погодой и губительным для вируса ультрафиолетом. Вакцинация, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, также поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию весной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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