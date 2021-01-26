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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/prognoz-1594579338.html
Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной
Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной
Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, как весной в столице будет развиваться ситуация с... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:24
2021-01-26T12:36
распространение коронавируса
агаси тавадян
андрей кондрахин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, как весной в столице будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией.Он отметил, что сейчас наступила "медленная" фаза пандемии — число заболевших коронавирусом растет, но не так быстро, как раньше. Однако специалист не исключил подъема числа заразившихся к весне. По его словам, во время новогодних праздников было холодно, поэтому люди были вынуждены проводить время дома. Также Кондрахин напомнил и об ограничениях на проведение массовых мероприятий и о том, что часть горожан разъехались по регионам."Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились", — пояснил врач.Вспышка заболеваемости, подобная осенней, по его мнению, маловероятна. Однако не стоит забывать о мерах защиты, несмотря на снятие некоторых ограничений."Полагаю, весной (в Москве. — Прим. ред.) заболеваемость может подняться до четырех-пяти тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения", — рассказал Кондрахин.При этом он отметил и то, что в крупных развитых государствах ситуация остается сложной. Это объясняется различием механизмов борьбы с эпидемией. Также терапевт напомнил, что в Москве быстро ввели ограничения, а также развернули дополнительные койки для больных коронавирусом."В том же Нью-Йорке, когда мы ужесточали локдаун, его не было вообще. То же самое произошло в Англии, а у них теперь еще и новый штамм коронавируса, так что болезнь распространяется еще быстрее", — подытожил он.Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что показатель заболеваемости коронавирусом, а также количество летальных исходов до середины весны снизятся в два раза. Однако специалист не исключил и всплеска заболеваемости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новой волны COVID-19 весной уже не будет. Он связал это с формированием иммунитета, а также теплой погодой и губительным для вируса ультрафиолетом. Вакцинация, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, также поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию весной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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агаси тавадян, андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, англия, москва, нью-йорк (город), общество

Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной

09:24 26.01.2021 (обновлено: 12:36 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
Молодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" предположил, как весной в столице будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией.
Он отметил, что сейчас наступила "медленная" фаза пандемии — число заболевших коронавирусом растет, но не так быстро, как раньше. Однако специалист не исключил подъема числа заразившихся к весне. По его словам, во время новогодних праздников было холодно, поэтому люди были вынуждены проводить время дома. Также Кондрахин напомнил и об ограничениях на проведение массовых мероприятий и о том, что часть горожан разъехались по регионам.
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"Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились", — пояснил врач.
Вспышка заболеваемости, подобная осенней, по его мнению, маловероятна. Однако не стоит забывать о мерах защиты, несмотря на снятие некоторых ограничений.
"Полагаю, весной (в Москве. — Прим. ред.) заболеваемость может подняться до четырех-пяти тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдет на спад летом. Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения", — рассказал Кондрахин.
При этом он отметил и то, что в крупных развитых государствах ситуация остается сложной. Это объясняется различием механизмов борьбы с эпидемией. Также терапевт напомнил, что в Москве быстро ввели ограничения, а также развернули дополнительные койки для больных коронавирусом.
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"В том же Нью-Йорке, когда мы ужесточали локдаун, его не было вообще. То же самое произошло в Англии, а у них теперь еще и новый штамм коронавируса, так что болезнь распространяется еще быстрее", — подытожил он.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что показатель заболеваемости коронавирусом, а также количество летальных исходов до середины весны снизятся в два раза. Однако специалист не исключил и всплеска заболеваемости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новой волны COVID-19 весной уже не будет. Он связал это с формированием иммунитета, а также теплой погодой и губительным для вируса ультрафиолетом. Вакцинация, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, также поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию весной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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