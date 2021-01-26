В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях
23:06 26.01.2021 (обновлено: 23:12 26.01.2021)
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
© Пресс-служба МО РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.
"Идут достаточно серьезные тесные контакты. Наши предложения поданы, они легли на стол США. Со стороны США внушает оптимизм позиция (президента Джо) Байдена о возможном подписании договора СНВ-3... Я надеюсь, что договор СНВ-3 будет подписан в том виде, в котором был предложен нашей страной", - сказал Швыткин.
25 декабря 2020, 14:45Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.
Действие договора истекает 5 февраля 201 года.