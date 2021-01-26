Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/prodlenie-1594714577.html
В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях
В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях
Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T23:06
2021-01-26T23:12
владимир путин
в мире
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577519763_696:484:2800:1668_1920x0_80_0_0_dbde8d9f205afe4c9274a26a6c7ca838.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.Действие договора истекает 5 февраля 201 года.
https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577519763_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_6e19b118a10c57ddbf89a26c54ac156b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, в мире, госдума рф

В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях

23:06 26.01.2021 (обновлено: 23:12 26.01.2021)
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.

"Идут достаточно серьезные тесные контакты. Наши предложения поданы, они легли на стол США. Со стороны США внушает оптимизм позиция (президента Джо) Байдена о возможном подписании договора СНВ-3... Я надеюсь, что договор СНВ-3 будет подписан в том виде, в котором был предложен нашей страной", - сказал Швыткин.

Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 14:45
Россия ввела гиперзвуковую систему "Авангард" в сферу действия ДСНВ
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.
Действие договора истекает 5 февраля 201 года.
 
Владимир ПутинВ миреГосдума РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
Лента новостейМолния