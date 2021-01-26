https://ria.ru/20210126/prodlenie-1594714577.html

В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях

В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях

Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T23:06

2021-01-26T23:06

2021-01-26T23:12

владимир путин

в мире

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.Действие договора истекает 5 февраля 201 года.

https://ria.ru/20201225/avangard-1590926343.html

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2021

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владимир путин, в мире, госдума рф