Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/privivka-1594712093.html
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:33
2021-01-26T22:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564119150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7deedd2ded0c6d1ecdf43f9ed83e833.jpg
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/privivka-1594335958.html
https://ria.ru/20201230/privivka-1591644486.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564119150_93:0:1800:1280_1920x0_80_0_0_d59c86c5e316df85caf7b289a30c96b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, словакия, в мире

В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19

22:33 26.01.2021 (обновлено: 22:34 26.01.2021)
 
© Фото : Pixabay/ peter89baБратиславский град
Братиславский град - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Pixabay/ peter89ba
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.

"Этот случай подобен тем, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран. Речь идет о пациенте в пожилом возрасте (79 лет) с многочисленными хроническими заболеваниями, которые после вскрытия были признаны главной причиной смерти. Общему ухудшению состояния этого пациента способствовали и небольшие нежелательные последствия после прививки – повышение температуры и слабость", - сказала Юркемикова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 06:38Распространение коронавируса
Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.
ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 19:50Распространение коронавируса
Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

"Каждое заявленное подозрение на серьезные нежелательные последствия после прививок расследуется и регистрируется как ГИКЛ, так и на общеевропейском уровне", - добавила Юркемикова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В Кремле анонсировали доклад Рогозина Путину
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
Лента новостейМолния