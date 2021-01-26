https://ria.ru/20210126/privivka-1594712093.html

В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19

В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19

После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:33

2021-01-26T22:33

2021-01-26T22:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/privivka-1594335958.html

https://ria.ru/20201230/privivka-1591644486.html

словакия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, словакия, в мире