https://ria.ru/20210126/privivka-1594712093.html
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:33
2021-01-26T22:33
2021-01-26T22:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/privivka-1594335958.html
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коронавирус covid-19, словакия, в мире
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости.
После прививки от коронавируса в Словакии
скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.
"Этот случай подобен тем, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран. Речь идет о пациенте в пожилом возрасте (79 лет) с многочисленными хроническими заболеваниями, которые после вскрытия были признаны главной причиной смерти. Общему ухудшению состояния этого пациента способствовали и небольшие нежелательные последствия после прививки – повышение температуры и слабость", - сказала Юркемикова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.
ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.
"Каждое заявленное подозрение на серьезные нежелательные последствия после прививок расследуется и регистрируется как ГИКЛ, так и на общеевропейском уровне", - добавила Юркемикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.