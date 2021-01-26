Шувалов назвал Приходько человеком редкой мощи и верности
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько и назвал его ответственным человеком, верным своей профессии.
"Таких людей, как Сергей Эдуардович – единицы. И дело не только в той яркой жизни, которую он прожил. А в том, личностью какого масштаба он был. Человек редкой мощи и верности. Верности тому, что он делал. И мощи – в ответственности, которую не боялся на себя принимать в любой ситуации. Эта сила проявлялась не только в работе. И в обычной жизни он был таким же широким, мудрым и надежным", - говорится в телеграмме, распространенной пресс-службой ВЭБа.
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"Всем нам, кому довелось знать Сергея Эдуардовича, очень повезло. Годы, проведенные рядом с ним – это годы поисков и побед, открытий и принятия решений, которые влияли на судьбу страны. Уверен, Сергей Приходько войдет в историю новой России как один из выдающихся государственных деятелей, дипломатов, отстаивавших интересы Родины. Как человек, любивший свою страну и отдавший ей всю свою энергию, знания, здоровье, всю свою жизнь", - добавил Шувалов.
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.