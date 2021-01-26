https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594654288.html

Шувалов назвал Приходько человеком редкой мощи и верности

Шувалов назвал Приходько человеком редкой мощи и верности

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько и назвал его ответственным человеком,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:00

2021-01-26T16:00

2021-01-26T16:00

умер сергей приходько

михаил мишустин

дмитрий медведев

сергей приходько

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько и назвал его ответственным человеком, верным своей профессии."Всем нам, кому довелось знать Сергея Эдуардовича, очень повезло. Годы, проведенные рядом с ним – это годы поисков и побед, открытий и принятия решений, которые влияли на судьбу страны. Уверен, Сергей Приходько войдет в историю новой России как один из выдающихся государственных деятелей, дипломатов, отстаивавших интересы Родины. Как человек, любивший свою страну и отдавший ей всю свою энергию, знания, здоровье, всю свою жизнь", - добавил Шувалов.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей приходько, политика