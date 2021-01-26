https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html
Медведев назвал смерть Приходько личной потерей
Медведев назвал смерть Приходько личной потерей
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько отметил его блестящие... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:57
2021-01-26T14:57
2021-01-26T14:57
умер сергей приходько
россия
михаил мишустин
дмитрий медведев
сергей приходько
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько отметил его блестящие качества дипломата и руководителя, а также интеллигентность, отзывчивость и чувство юмора."Каждый, кому посчастливилось работать с ним, ценил не только его профессиональные, но и личные качества. Принципиальность Сергея Эдуардовича неизменно сочетались с интеллигентностью, отзывчивостью, требовательностью к себе и другим, тонким юмором. В любую минуту он был готов прийти на помощь, выслушать и поддержать. Уход из жизни Сергея Эдуардовича – это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать. Переживаю его кончину с особенной болью, понимая всю невосполнимость этой утраты", - добавил Медведев.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594636921.html
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умер сергей приходько, россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей приходько, политика
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько
отметил его блестящие качества дипломата и руководителя, а также интеллигентность, отзывчивость и чувство юмора.
"Про Сергея Эдуардовича действительно можно сказать – удивительный человек. Его таланты помогли ему покорить сразу несколько вершин, стать блестящим дипломатом, крупным государственным деятелем, сильным и эффективным руководителем. В основе всех его достижений были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем. Авторитет Сергея Эдуардовича был поистине непререкаемым", - говорится в телеграмме.
"Каждый, кому посчастливилось работать с ним, ценил не только его профессиональные, но и личные качества. Принципиальность Сергея Эдуардовича неизменно сочетались с интеллигентностью, отзывчивостью, требовательностью к себе и другим, тонким юмором. В любую минуту он был готов прийти на помощь, выслушать и поддержать. Уход из жизни Сергея Эдуардовича – это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать. Переживаю его кончину с особенной болью, понимая всю невосполнимость этой утраты", - добавил Медведев.
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин
назначил Приходько своим помощником.