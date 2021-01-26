https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html

Медведев назвал смерть Приходько личной потерей

Медведев назвал смерть Приходько личной потерей

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько отметил его блестящие... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

умер сергей приходько

россия

михаил мишустин

дмитрий медведев

сергей приходько

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме с соболезнованиями в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько отметил его блестящие качества дипломата и руководителя, а также интеллигентность, отзывчивость и чувство юмора."Каждый, кому посчастливилось работать с ним, ценил не только его профессиональные, но и личные качества. Принципиальность Сергея Эдуардовича неизменно сочетались с интеллигентностью, отзывчивостью, требовательностью к себе и другим, тонким юмором. В любую минуту он был готов прийти на помощь, выслушать и поддержать. Уход из жизни Сергея Эдуардовича – это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать. Переживаю его кончину с особенной болью, понимая всю невосполнимость этой утраты", - добавил Медведев.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594636921.html

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594616047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей приходько, политика