https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594636921.html

Матвиенко назвала Приходько истинным патриотом Отечества

Матвиенко назвала Приходько истинным патриотом Отечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму со словами соболезнования на адрес правительства, в которой назвала скончавшегося бывшего... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:35

2021-01-26T14:35

2021-01-26T14:42

умер сергей приходько

михаил мишустин

валентина матвиенко

совет федерации рф

сергей приходько

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму со словами соболезнования на адрес правительства, в которой назвала скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько истинным патриотом Отечества."В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом отечества. Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким. Мужество им и сил пережить тяжелую утрату", - говорится в телеграмме.Матвиенко отметила, что Приходько был опытным государственным деятелем, замечательным человеком, талантливым дипломатом и политиком, долгие годы верой и правдой служивший Отечеству.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, сергей приходько, политика