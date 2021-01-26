https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594636554.html
Мишустин отметил уникальные личные и деловые качества Приходько
Мишустин отметил уникальные личные и деловые качества Приходько
Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько подчеркнул, что тот всегда последовательно РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:33
2021-01-26T14:33
2021-01-26T14:42
умер сергей приходько
михаил мишустин
сергей приходько
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько подчеркнул, что тот всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В министерстве иностранных дел, администрации президента России и правительстве РФ проявил себя профессионалом высочайшего класса, внёс значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене. Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что во главе аппарата правительства Сергей Приходько обеспечивал эффективную работу органов исполнительной власти по выполнению стратегических задач для развития экономики и соцсферы, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в стране."Сергей Эдуардович Приходько отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, принципиальностью. И при этом всегда с теплотой и искренностью относился к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал", - заключил российский премьер.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.
https://ria.ru/20210126/diplomat-1594634886.html
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594616047.html
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html
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умер сергей приходько, михаил мишустин, сергей приходько, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
в соболезнованиях в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько
подчеркнул, что тот всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В министерстве иностранных дел, администрации президента России и правительстве РФ проявил себя профессионалом высочайшего класса, внёс значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене. Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что во главе аппарата правительства Сергей Приходько обеспечивал эффективную работу органов исполнительной власти по выполнению стратегических задач для развития экономики и соцсферы, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в стране.
"Сергей Эдуардович Приходько отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, принципиальностью. И при этом всегда с теплотой и искренностью относился к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал", - заключил российский премьер.
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.