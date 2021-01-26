https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594636554.html

Мишустин отметил уникальные личные и деловые качества Приходько

Мишустин отметил уникальные личные и деловые качества Приходько

Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько подчеркнул, что тот всегда последовательно РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:33

2021-01-26T14:33

2021-01-26T14:42

умер сергей приходько

михаил мишустин

сергей приходько

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594597289_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_4b2b51b75dd2cf60f05725aca03733e8.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях в связи с кончиной бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько подчеркнул, что тот всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В министерстве иностранных дел, администрации президента России и правительстве РФ проявил себя профессионалом высочайшего класса, внёс значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене. Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что во главе аппарата правительства Сергей Приходько обеспечивал эффективную работу органов исполнительной власти по выполнению стратегических задач для развития экономики и соцсферы, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в стране."Сергей Эдуардович Приходько отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, принципиальностью. И при этом всегда с теплотой и искренностью относился к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал", - заключил российский премьер.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/diplomat-1594634886.html

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594616047.html

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, михаил мишустин, сергей приходько, общество