https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594616047.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:48

2021-01-26T12:48

2021-01-26T14:42

умер сергей приходько

михаил мишустин

дмитрий песков

политика

сергей приходько

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в соболезнованиях семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько назвал его человеком большого таланта и душевной щедрости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России: "В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал чётко и профессионально, собранно и надёжно".Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, михаил мишустин, дмитрий песков, политика, сергей приходько, владимир путин