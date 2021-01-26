Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько
12:48 26.01.2021 (обновлено: 14:42 26.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня утром пришло очень печальное известие. Скончался Сергей Эдуардович Приходько. Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой. Направил телеграмму семье Приходько", - сказал Песков журналистам во вторник.
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Президент России Владимир Путин в соболезнованиях семье скончавшегося бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько назвал его человеком большого таланта и душевной щедрости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой. Ушёл из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы", - говорится в телеграмме.
Путин отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России: "В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал чётко и профессионально, собранно и надёжно".
"Превыше всего ставил интересы страны. Светлая память о Сергее Эдуардовиче Приходько навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил президент.
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.