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Биография Сергея Приходько
Биография Сергея Приходько
Российский государственный деятель, дипломат Сергей Эдуардович Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:57
2021-01-26T14:42
умер сергей приходько
сергей приходько
москва
справки
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Российский государственный деятель, дипломат Сергей Эдуардович Приходько родился 12 января 1957 года в Москве.В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.После окончания МГИМО Приходько работал в центральном аппарате МИД СССР (РФ) и на дипломатических должностях за рубежом. С 1980 по 1985 годы был референтом, атташе посольства СССР в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР).В 1985-1986 годах – атташе 4-го Европейского отдела, в 1986-1987 годах – атташе Управления социалистических стран Европы МИД СССР.С 1987 по 1992 годы работал третьим, затем вторым секретарем посольства СССР в ЧССР, в 1992-1993 годах – первым секретарем посольства РФ в Чешской и Словацкой Федеративной Республике.С 1993 по 1996 год заведовал отделом, с декабря 1996 года по апрель 1997 года исполнял обязанности заместителя директора 2-го Европейского департамента МИД РФ.В апреле 1997 года Сергей Приходько перешел на работу в администрацию президента РФ, стал помощником президента РФ по международным вопросам.14 сентября 1998 года Приходько был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. В феврале 1999 года дополнительно к должности заместителя руководителя администрации получил пост начальника управления по внешней политике.С 2004 по май 2012 года – помощник президента Российской Федерации.22 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.С 9 мая 2013 года – временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Российской Федерации22 мая 2013 года Сергей Приходько был назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства.18 мая 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. С 29 января 2020 года – помощник председателя правительства РФ Михаила Мишустина.26 января 2021 года стало известно, что Сергей Приходько скончался.Сергей Приходько был награжден медалью Столыпина I степени (2017), отмечен Благодарностями президента РФ (1998, 1999, 2010), Почетной грамотой президента РФ (2010). Имел награды Русской православной церкви: Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007), орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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умер сергей приходько, сергей приходько, москва, справки

Биография Сергея Приходько

11:57 26.01.2021 (обновлено: 14:42 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Российский государственный деятель, дипломат Сергей Эдуардович Приходько родился 12 января 1957 года в Москве.
В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.
После окончания МГИМО Приходько работал в центральном аппарате МИД СССР (РФ) и на дипломатических должностях за рубежом.
С 1980 по 1985 годы был референтом, атташе посольства СССР в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР).
В 1985-1986 годах – атташе 4-го Европейского отдела, в 1986-1987 годах – атташе Управления социалистических стран Европы МИД СССР.
С 1987 по 1992 годы работал третьим, затем вторым секретарем посольства СССР в ЧССР, в 1992-1993 годах – первым секретарем посольства РФ в Чешской и Словацкой Федеративной Республике.
С 1993 по 1996 год заведовал отделом, с декабря 1996 года по апрель 1997 года исполнял обязанности заместителя директора 2-го Европейского департамента МИД РФ.
В апреле 1997 года Сергей Приходько перешел на работу в администрацию президента РФ, стал помощником президента РФ по международным вопросам.
14 сентября 1998 года Приходько был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. В феврале 1999 года дополнительно к должности заместителя руководителя администрации получил пост начальника управления по внешней политике.
С 2004 по май 2012 года – помощник президента Российской Федерации.
22 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
С 9 мая 2013 года – временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Российской Федерации
22 мая 2013 года Сергей Приходько был назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства.
18 мая 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.
С 29 января 2020 года – помощник председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
26 января 2021 года стало известно, что Сергей Приходько скончался.
Сергей Приходько был награжден медалью Столыпина I степени (2017), отмечен Благодарностями президента РФ (1998, 1999, 2010),
Почетной грамотой президента РФ (2010).
Имел награды Русской православной церкви: Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007), орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2017).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Умер Сергей ПриходькоСергей ПриходькоМоскваСправки
 
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