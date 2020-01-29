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Формирование нового правительства
2020-01-29T15:05+0300
https://ria.ru/20200129/1564014462.html
Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником
https://cdn25.img.ria.ru/images/138865/80/1388658030_0:257:3183:2047_1036x0_80_0_0_a727131e8d0c808e410877c54e488360.jpg
РИА Новости

Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником

15:04 29.01.2020 (обновлено: 15:05 29.01.2020)
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Приходько занимал должность первого замруководителя аппарата правительства.
"Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства РФ Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности. Освободить Приходько С.Э. от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.
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Вчера, 23:49Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСергей ПриходькоРоссияПолитика
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