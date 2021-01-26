https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594595911.html
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько
Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:11
2021-01-26T11:11
2021-01-26T14:42
умер сергей приходько
сергей приходько
политика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.
https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html
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умер сергей приходько, сергей приходько, политика