https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594595911.html

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:11

2021-01-26T11:11

2021-01-26T14:42

умер сергей приходько

сергей приходько

политика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства.В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594605045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер сергей приходько, сергей приходько, политика