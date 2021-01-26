https://ria.ru/20210126/posolstvo-1594633721.html

В посольстве России в Эр-Рияде заявили, что слышали звук взрыва

В посольстве России в Эр-Рияде заявили, что слышали звук взрыва

Посольство России в Саудовской Аравии не пострадало в результате взрыва, прогремевшего в столице королевства во вторник, причины инцидента выясняются, заявили... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:32

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посольство России в Саудовской Аравии не пострадало в результате взрыва, прогремевшего в столице королевства во вторник, причины инцидента выясняются, заявили РИА Новости в дипмиссии."Мы слышали звук взрыва. В данный момент выясняются причины произошедшего. Посольство не пострадало", - заявил собеседник агентства по телефону.

https://ria.ru/20210126/vzryv-1594635922.html

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россия, эр-рияд (город), в мире