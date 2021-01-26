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https://ria.ru/20210126/posledstviya-1594612181.html
Комаровский перечислил опасные последствия COVID-19
Комаровский перечислил опасные последствия COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем канале на YouTube рассказал, к каким опасным последствиям может привести коронавирус. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:32
2021-01-26T13:27
распространение коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
youtube
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем канале на YouTube рассказал, к каким опасным последствиям может привести коронавирус.Он отметил, что сейчас появилось понятие "постковид", или "длинный ковид". Медик объяснил, что даже после окончания борьбы иммунной системы, когда активного вируса в организме нет, он не размножается и человек не заразен, здоровья у переболевшего "нет"."За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов. &lt;…&gt; Вот сколько надо времени на то, чтобы это все восстановилось — на этот вопрос ответа нет", — рассказал Комаровский, добавив, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения.Врач предложил делить проявления "постковида" на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания. Врач отметил, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания — кашель, одышка, нехватка воздуха. Даже пульсоксиметр может показывать нормальные показания, однако человек все равно чувствует нехватку воздуха.Доминирующим симптомом является ощущение слабости, которая выражается в "абсолютном нежелании и неготовности" что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, очень волнительный — он является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще "лежит целыми днями" и у него нет ни на что сил.Третья группа симптомов иллюстрирует поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов."После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему", — заявил Комаровский.Они, как подчеркнул врач, могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому медик призвал близких переболевших коронавирусом помочь им "выкарабкаться" после перенесенного заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, youtube

Комаровский перечислил опасные последствия COVID-19

12:32 26.01.2021 (обновлено: 13:27 26.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем канале на YouTube рассказал, к каким опасным последствиям может привести коронавирус.
Он отметил, что сейчас появилось понятие "постковид", или "длинный ковид". Медик объяснил, что даже после окончания борьбы иммунной системы, когда активного вируса в организме нет, он не размножается и человек не заразен, здоровья у переболевшего "нет".
"За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов. <…> Вот сколько надо времени на то, чтобы это все восстановилось — на этот вопрос ответа нет", — рассказал Комаровский, добавив, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения.
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Врач предложил делить проявления "постковида" на три группы.
В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания. Врач отметил, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания — кашель, одышка, нехватка воздуха. Даже пульсоксиметр может показывать нормальные показания, однако человек все равно чувствует нехватку воздуха.
Доминирующим симптомом является ощущение слабости, которая выражается в "абсолютном нежелании и неготовности" что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, очень волнительный — он является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще "лежит целыми днями" и у него нет ни на что сил.
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Третья группа симптомов иллюстрирует поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов.
"После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему", — заявил Комаровский.
Они, как подчеркнул врач, могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому медик призвал близких переболевших коронавирусом помочь им "выкарабкаться" после перенесенного заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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