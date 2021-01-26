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https://ria.ru/20210126/portret-1594675714.html
Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре
Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что не планирует выносить на обсуждение идею с портретом президента... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:55
2021-01-26T18:26
министерство финансов сша
сергей калашников
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что не планирует выносить на обсуждение идею с портретом президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре.Ранее Калашников, комментируя инициативу минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, заявил радиостанции "Говорит Москва", что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре."Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", - пояснил свои слова Калашников.Отвечая на вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, депутат ответил: "Естественно. Вы же понимаете".
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министерство финансов сша, сергей калашников, владимир путин, общество

Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

17:55 26.01.2021 (обновлено: 18:26 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что не планирует выносить на обсуждение идею с портретом президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре.
Ранее Калашников, комментируя инициативу минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, заявил радиостанции "Говорит Москва", что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.
"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", - пояснил свои слова Калашников.
Отвечая на вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, депутат ответил: "Естественно. Вы же понимаете".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 13:06
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Министерство финансов СШАСергей КалашниковВладимир ПутинОбщество
 
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