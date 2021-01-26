https://ria.ru/20210126/portret-1594675714.html

Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Депутат Калашников пояснил слова о портрете Путина на пятитысячной купюре

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что не планирует выносить на обсуждение идею с портретом президента... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:55

2021-01-26T17:55

2021-01-26T18:26

министерство финансов сша

сергей калашников

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594478940_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_62da664fdb11998061069269a0b4bb72.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников заявил РИА Новости, что не планирует выносить на обсуждение идею с портретом президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре.Ранее Калашников, комментируя инициативу минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, заявил радиостанции "Говорит Москва", что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре."Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", - пояснил свои слова Калашников.Отвечая на вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, депутат ответил: "Естественно. Вы же понимаете".

https://ria.ru/20210122/portret-1594144621.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, сергей калашников, владимир путин, общество