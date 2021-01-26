https://ria.ru/20210126/politseyskiy-1594632459.html

Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после обсуждения ситуации с руководством ведомств отозвал запросы в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:14

2021-01-26T14:14

2021-01-26T16:46

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после обсуждения ситуации с руководством ведомств отозвал запросы в Генпрокуратуру и СК РФ о привлечении к ответственности полицейского, применившего физическую силу к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге; он также будет ходатайствовать о том, чтобы посмеявшегося над видео с этим инцидентом росгвардейца не увольняли.Ранее парламентарий направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции.В своих обращениях Хинштейн подчеркивал, что "отсутствие законного и оперативного решения о привлечении сотрудника к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе". Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье она была выписана. В сети появился ролик, на котором росгвардеец, якобы реагируя на видео с инцидентом с женщиной, смеется над этой ситуацией. Хинштейн ранее сообщал, что росгвардеец будет уволен.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/solovev-1594614075.html

https://ria.ru/20210125/myasnikov-1594553030.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, санкт-петербург, происшествия