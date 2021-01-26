Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге
14:14 26.01.2021 (обновлено: 16:46 26.01.2021)
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после обсуждения ситуации с руководством ведомств отозвал запросы в Генпрокуратуру и СК РФ о привлечении к ответственности полицейского, применившего физическую силу к женщине на несогласованной акции в Санкт-Петербурге; он также будет ходатайствовать о том, чтобы посмеявшегося над видео с этим инцидентом росгвардейца не увольняли.
Ранее парламентарий направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции.
"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - написал Хинштейн в своем Twitter.
В своих обращениях Хинштейн подчеркивал, что "отсутствие законного и оперативного решения о привлечении сотрудника к ответственности вызывает широкое возмущение в обществе".
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье она была выписана. В сети появился ролик, на котором росгвардеец, якобы реагируя на видео с инцидентом с женщиной, смеется над этой ситуацией. Хинштейн ранее сообщал, что росгвардеец будет уволен.
"Я также намерен ходатайствовать перед руководством Росгвардии о том, чтобы не увольнять контрактника 55-й дивизии ВНГ (войск Национальной гвардии), поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием. Для 20-летнего парня, уверен, это станет уроком на всю жизнь", - также написал глава комитета ГД.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".