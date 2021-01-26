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Первого главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили в Мытищах
Первого главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили в Мытищах
Первого главнокомандующего Военно-морским флотом, назначенного на эту должность в постсоветской России, адмирала Феликса Громова похоронили на Федеральном... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:51
2021-01-26T13:51
феликс громов
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МЫТИЩИ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Первого главнокомандующего Военно-морским флотом, назначенного на эту должность в постсоветской России, адмирала Феликса Громова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передаёт корреспондент РИА Новости.Громов командовал ВМФ РФ в 1992-1997 годах. Он умер 22 января на 84-м году жизни у себя на даче.Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Громова проводил и главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле."Все менялось, менялось мировоззрение, была новая страна, надо было сохранить флот. И Феликс Николаевич с этой задачей справился", - сказал на траурном митинге Евменов. Он назвал Громова выдержанным и спокойным профессионалом, заботящимся о подчиненных, хорошим флотским товарищем и учителем.Главнокомандующий флотом с 2007 по 2012 годы адмирал Владимир Высоцкий рассказал, что Громов никогда не делал себе скидок на трудности, с которыми столкнулся, никогда не жаловался, обладал внутренней решимостью и до конца посвятил свою жизнь строительству флота.Адмирал Игорь Касатонов, в 90-е годы бывший заместителем Громова, отметил, что, когда встретился с будущим главкомом в 80-е, сразу обратил внимание его прекрасный глазомер, память и реакцию."В дальнейшем его служба складывалась так, что я, как его первый заместитель сначала на Северном флоте, а затем главкома, получал очень сложные и порой невыполнимые задания. Но отдавая приказ, Феликс Николаевич всегда лично заботился о наличии сил и средств для выполнения этой поставленной задачи", - добавил Касатонов.
https://ria.ru/20210123/gromov-1594282109.html
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феликс громов, мытищи, вмф рф, общество

Первого главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили в Мытищах

13:51 26.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь МихалевФеликс Громов
Феликс Громов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
МЫТИЩИ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Первого главнокомандующего Военно-морским флотом, назначенного на эту должность в постсоветской России, адмирала Феликса Громова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, передаёт корреспондент РИА Новости.
Громов командовал ВМФ РФ в 1992-1997 годах. Он умер 22 января на 84-м году жизни у себя на даче.
Проститься с адмиралом приехали сослуживцы, ветераны флота и действующие военнослужащие, в том числе молодые офицеры, родственники и друзья. В последний путь Громова проводил и главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Служащие почётного караула дали троекратный залп под гимн России, после чего адмирал был предан земле.
Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны РФ Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 14:51
Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
"Все менялось, менялось мировоззрение, была новая страна, надо было сохранить флот. И Феликс Николаевич с этой задачей справился", - сказал на траурном митинге Евменов. Он назвал Громова выдержанным и спокойным профессионалом, заботящимся о подчиненных, хорошим флотским товарищем и учителем.
Главнокомандующий флотом с 2007 по 2012 годы адмирал Владимир Высоцкий рассказал, что Громов никогда не делал себе скидок на трудности, с которыми столкнулся, никогда не жаловался, обладал внутренней решимостью и до конца посвятил свою жизнь строительству флота.
Адмирал Игорь Касатонов, в 90-е годы бывший заместителем Громова, отметил, что, когда встретился с будущим главкомом в 80-е, сразу обратил внимание его прекрасный глазомер, память и реакцию.
"В дальнейшем его служба складывалась так, что я, как его первый заместитель сначала на Северном флоте, а затем главкома, получал очень сложные и порой невыполнимые задания. Но отдавая приказ, Феликс Николаевич всегда лично заботился о наличии сил и средств для выполнения этой поставленной задачи", - добавил Касатонов.
 
Феликс ГромовМытищиВМФ РФОбщество
 
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