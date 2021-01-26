https://ria.ru/20210126/pobory-1594602357.html

Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы

Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы

Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:40

2021-01-26T11:40

2021-01-26T11:40

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует действительности, заявил минздрав Хабаровского края на официальной странице в Instagram.Во вторник в одном из пабликов в социальной сети Instagram была размещена информация о сборе денег с сотрудников коммерческой компании, которые якобы руководство фирмы планировало направить на приобретение автомобиля "Нива" для нужд "ГКБ №10".Он отметил, что "даже если завтра нам под окна больницы пригонят новую "Ниву", на которую людей принуждали "сбрасываться", от такого подарка мы откажемся".

https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html

хабаровский край

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2021

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хабаровский край, общество