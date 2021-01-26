Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/pobory-1594602357.html
Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы
Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы
Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:40
2021-01-26T11:40
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946026_0:320:2900:1951_1920x0_80_0_0_f31003f092479829faaa92e0800eaf00.jpg
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует действительности, заявил минздрав Хабаровского края на официальной странице в Instagram.Во вторник в одном из пабликов в социальной сети Instagram была размещена информация о сборе денег с сотрудников коммерческой компании, которые якобы руководство фирмы планировало направить на приобретение автомобиля "Нива" для нужд "ГКБ №10".Он отметил, что "даже если завтра нам под окна больницы пригонят новую "Ниву", на которую людей принуждали "сбрасываться", от такого подарка мы откажемся".
https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946026_343:352:2602:2047_1920x0_80_0_0_ea36fd620ec86c1d90cb66285cbe2ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, общество

Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы

11:40 26.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует действительности, заявил минздрав Хабаровского края на официальной странице в Instagram.
Во вторник в одном из пабликов в социальной сети Instagram была размещена информация о сборе денег с сотрудников коммерческой компании, которые якобы руководство фирмы планировало направить на приобретение автомобиля "Нива" для нужд "ГКБ №10".
"Для меня увиденное – это лёгкий шок. Сложно комментировать ситуацию, не зная, какая из коммерческих компаний занимается поборами средств со своих сотрудников, прикрываясь благими целями и честным именем нашей больницы. Такая "благотворительность" никому не нужна. Острой нехватки автомобильного транспорта у нас сегодня не существует. Автопарк больницы справляется с возложенными на него задачами", - приводятся в сообщении слова главврача "ГКБ № 10" Александра Калашникова.
Он отметил, что "даже если завтра нам под окна больницы пригонят новую "Ниву", на которую людей принуждали "сбрасываться", от такого подарка мы откажемся".
Ящик для пожертвований - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 08:00
"Ни копейки не дам": кто подрывает доверие к благотворительным фондам
 
Хабаровский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния