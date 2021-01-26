Хабаровский Минздрав опроверг данные о сборе денег на машину для больницы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Информация относительно обновления автопарка "Городской клинической больницы №10" (ГКБ №10) за счет сотрудников одной из коммерческих компаний не соответствует действительности, заявил минздрав Хабаровского края на официальной странице в Instagram.
Во вторник в одном из пабликов в социальной сети Instagram была размещена информация о сборе денег с сотрудников коммерческой компании, которые якобы руководство фирмы планировало направить на приобретение автомобиля "Нива" для нужд "ГКБ №10".
"Для меня увиденное – это лёгкий шок. Сложно комментировать ситуацию, не зная, какая из коммерческих компаний занимается поборами средств со своих сотрудников, прикрываясь благими целями и честным именем нашей больницы. Такая "благотворительность" никому не нужна. Острой нехватки автомобильного транспорта у нас сегодня не существует. Автопарк больницы справляется с возложенными на него задачами", - приводятся в сообщении слова главврача "ГКБ № 10" Александра Калашникова.
Он отметил, что "даже если завтра нам под окна больницы пригонят новую "Ниву", на которую людей принуждали "сбрасываться", от такого подарка мы откажемся".
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