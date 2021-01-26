https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html

В Москве рассказали, кто чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19

В Москве рассказали, кто чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19

Люди от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:09

2021-01-26T08:09

2021-01-26T08:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Люди от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.В Москве продолжают активно работать восемь донорских пунктов, где вылечившиеся от коронавирусной инфекции жители столицы могут сдать плазму для лечения наиболее тяжелых пациентов с этим заболеванием.Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу – один из экспериментальных методов лечения пациентов с COVID-19. Ее использование рекомендовано к применению Клиническим комитетом и позволяет значительно сократить смертность и добиться улучшения состояния пациентов с тяжелыми формами болезни.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение – 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/plazma-1593619643.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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