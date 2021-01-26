https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html
В Москве рассказали, кто чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19
В Москве рассказали, кто чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19
Люди от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:09
2021-01-26T08:09
2021-01-26T08:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Люди от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.В Москве продолжают активно работать восемь донорских пунктов, где вылечившиеся от коронавирусной инфекции жители столицы могут сдать плазму для лечения наиболее тяжелых пациентов с этим заболеванием.Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу – один из экспериментальных методов лечения пациентов с COVID-19. Ее использование рекомендовано к применению Клиническим комитетом и позволяет значительно сократить смертность и добиться улучшения состояния пациентов с тяжелыми формами болезни.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение – 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Люди от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве
, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.
В Москве продолжают активно работать восемь донорских пунктов, где вылечившиеся от коронавирусной инфекции жители столицы могут сдать плазму для лечения наиболее тяжелых пациентов с этим заболеванием.
"Среди выздоровевших после коронавирусной инфекции людей многие откликнулись на призыв и стали донорами плазмы. Причем почти половина из них – около 50% – это жители столицы в возрасте от 26 до 40 лет. То есть люди, находящиеся на пике физической формы. Немало среди доноров и молодежи. Более 16% от общего количества сдавших плазму с антителами к коронавирусу – люди в возрасте от 18 до 25 лет, остальные (более 34%) – от 41 до 55 лет", – подчеркнули в пресс-службе.
Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусу – один из экспериментальных методов лечения пациентов с COVID-19. Ее использование рекомендовано к применению Клиническим комитетом и позволяет значительно сократить смертность и добиться улучшения состояния пациентов с тяжелыми формами болезни.
За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение – 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.