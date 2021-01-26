https://ria.ru/20210126/pilochka-1594702533.html

В Нальчике мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой

В Нальчике мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой

Следственные органы Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейских с камнем и маникюрной... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:41

2021-01-26T20:41

2021-01-26T20:41

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейских с камнем и маникюрной пилкой, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, 18 ноября 2020 года неоднократно судимый мужчина на улице Кирова в Нальчике бросил камень в направляющийся ему навстречу по проезжей части автомобиль сотрудников полиции, повредив капот и лобовое стекло", - говорится в сообщении.Отмечается, что после этого мужчина попытался скрыться, но был блокирован сотрудниками полиции.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до пяти лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568543413.html

нальчик

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кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия