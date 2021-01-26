В Нальчике мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой
НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейских с камнем и маникюрной пилкой, сообщает СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, 18 ноября 2020 года неоднократно судимый мужчина на улице Кирова в Нальчике бросил камень в направляющийся ему навстречу по проезжей части автомобиль сотрудников полиции, повредив капот и лобовое стекло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого мужчина попытался скрыться, но был блокирован сотрудниками полиции.
"Он выкрикивал требования не подходить к нему, угрожая стрелять на поражение. Сотрудники полиции, убедившись, что у мужчины нет при себе огнестрельного оружия, при задержании повалили его на землю. В этот момент он выхватил имевшуюся при нем маникюрную пилку и нанес ею одному из полицейских несколько ударов в туловище, повредив форменную куртку", - уточняет ведомство.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Умышленное повреждение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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