https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html

Вышинский и Бутина вышли на пикет у посольства Латвии против травли СМИ

Вышинский и Бутина вышли на пикет у посольства Латвии против травли СМИ

Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:25

2021-01-26T10:25

2021-01-26T12:42

россия

кирилл вышинский

медиавойны

мария бутина

латвия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина вышли на одиночные пикеты около посольства Латвии в Москве против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом, передает корреспондент РИА Новости.В руках у Бутиной, символично скованных наручниками, плакат с надписью "Зона свободы слова строгого режима". Остановить травлю журналистов призывает, в свою очередь, Вышинский."Я, к сожалению, была вынуждена надеть наручники еще раз. Это самое последнее, что я хотела бы сделать, но по-другому я поступить не могу. Это акция солидарности с нашими соотечественниками, с журналистами в Латвии, которых сейчас преследуют за альтернативную точку зрения, за сотрудничество с российскими СМИ", — рассказала Бутина.Происходящее в Латвии общественница назвала гонением со стороны властей на свободу слова и общечеловеческие ценности."В Латвии грубо нарушаются права не только наших коллег-журналистов, но и наших соотечественников <...> Нарушают главное правило журналиста — возможность выбрать редакцию, которая соответствует его внутренним убеждениям <...> То, что в Латвии манипулируют такими понятиями, как европейские санкции, зафиксировали не только мы, не только российский МИД, но и организация, которую трудно заподозрить в симпатии к нашей стране, организация "Репортеры без границ", — отметил Вышинский.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, были предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза". Наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

https://ria.ru/20210118/zhurnalisty-1593477587.html

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2021

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"Я призываю вступиться за соотечественников" - Бутина на пикете у посольства Латвии Мария Бутина провела одиночный пикет около посольства Латвии в Москве (ул. Чаплыгина, 3) против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтики в целом. 2021-01-26T10:25 true PT0M53S

Вышинский: "В Латвии предубежденное отношение не только к нашей стране, но и к соотечественникам" Кирилл Вышинский провел одиночный пикет около посольства Латвии в Москве (ул. Чаплыгина, 3) против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтики в целом. 2021-01-26T10:25 true PT1M41S

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россия, кирилл вышинский, медиавойны, мария бутина, латвия