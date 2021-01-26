https://ria.ru/20210126/pensioner-1594653137.html

Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера

Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера

Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:55

2021-01-26T15:55

2021-01-26T15:55

богородицк

тульская область

богородицкий район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего насмерть: близкие слишком поздно сообщили о пропаже.Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об инциденте в поселке Бегичевский Богородицкого района. В 23.50 субботы, 23 января, поисковикам поступила заявка от соседа на поиск 70-летнего Александра Сапожникова, который ушел вечером на родник и не вернулся, у мужчины плохое здоровье и зрение. Перед этим сосед якобы сообщил в полицию, но ему сказали ждать до утра, утверждали поисковики.К дому соседа в 0.37 24 января прибыл доброволец, вскоре приехала и полиция. Поисковики утверждали, что полицейские "в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили "воспитательную" беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю". Все это время поиски пропавшего не велись и возобновились лишь спустя несколько часов, отмечали поисковики. В 4.55 Сапожников был найден погибшим группой добровольцев. Поисковики указали, что если бы поиски начались сразу, то мужчина, возможно, был бы жив.УМВД по региону назвало данные поисковиков не соответствующими действительности. По информации полиции, сообщение об исчезновении пенсионера поступило 24 января в 00.07, незамедлительно на место выехали сотрудники. "У места проживания разыскиваемого находились его сосед с внешними признаками алкогольного опьянения, а также второй мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. …Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию", - информирует УМВД.В это время оперативный дежурный МО МВД "Богородицкий" принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района, подчеркивает полиция.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/obman-1594609599.html

https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html

богородицк

тульская область

богородицкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богородицк, тульская область, богородицкий район, происшествия