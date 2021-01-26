Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего насмерть: близкие слишком поздно сообщили о пропаже.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об инциденте в поселке Бегичевский Богородицкого района. В 23.50 субботы, 23 января, поисковикам поступила заявка от соседа на поиск 70-летнего Александра Сапожникова, который ушел вечером на родник и не вернулся, у мужчины плохое здоровье и зрение. Перед этим сосед якобы сообщил в полицию, но ему сказали ждать до утра, утверждали поисковики.
К дому соседа в 0.37 24 января прибыл доброволец, вскоре приехала и полиция. Поисковики утверждали, что полицейские "в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили "воспитательную" беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю". Все это время поиски пропавшего не велись и возобновились лишь спустя несколько часов, отмечали поисковики. В 4.55 Сапожников был найден погибшим группой добровольцев. Поисковики указали, что если бы поиски начались сразу, то мужчина, возможно, был бы жив.
УМВД по региону назвало данные поисковиков не соответствующими действительности. По информации полиции, сообщение об исчезновении пенсионера поступило 24 января в 00.07, незамедлительно на место выехали сотрудники. "У места проживания разыскиваемого находились его сосед с внешними признаками алкогольного опьянения, а также второй мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. …Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию", - информирует УМВД.
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В это время оперативный дежурный МО МВД "Богородицкий" принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района, подчеркивает полиция.
"При проведении поисковых мероприятий труп разыскиваемого мужчины обнаружен в 200 метрах от дома. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила за несколько часов до обращения граждан в правоохранительные органы. Причина смерти не связана с переохлаждением, а относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также установлено, что сосед мужчины и доброволец поисковой организации самостоятельно вели поиски 23 января, начиная с 17.00, а в полицию обратились лишь 24 января в 00.07", - говорится в сообщении.