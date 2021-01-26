Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/pensioner-1594653137.html
Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера
Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера
Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:55
2021-01-26T15:55
богородицк
тульская область
богородицкий район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_6cfea6ee2ef38fba2a3dab5b2a04f947.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего насмерть: близкие слишком поздно сообщили о пропаже.Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об инциденте в поселке Бегичевский Богородицкого района. В 23.50 субботы, 23 января, поисковикам поступила заявка от соседа на поиск 70-летнего Александра Сапожникова, который ушел вечером на родник и не вернулся, у мужчины плохое здоровье и зрение. Перед этим сосед якобы сообщил в полицию, но ему сказали ждать до утра, утверждали поисковики.К дому соседа в 0.37 24 января прибыл доброволец, вскоре приехала и полиция. Поисковики утверждали, что полицейские "в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили "воспитательную" беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю". Все это время поиски пропавшего не велись и возобновились лишь спустя несколько часов, отмечали поисковики. В 4.55 Сапожников был найден погибшим группой добровольцев. Поисковики указали, что если бы поиски начались сразу, то мужчина, возможно, был бы жив.УМВД по региону назвало данные поисковиков не соответствующими действительности. По информации полиции, сообщение об исчезновении пенсионера поступило 24 января в 00.07, незамедлительно на место выехали сотрудники. "У места проживания разыскиваемого находились его сосед с внешними признаками алкогольного опьянения, а также второй мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. …Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию", - информирует УМВД.В это время оперативный дежурный МО МВД "Богородицкий" принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района, подчеркивает полиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/obman-1594609599.html
https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html
богородицк
тульская область
богородицкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_713e1849371b8acdd58532c5dcff19ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
богородицк, тульская область, богородицкий район, происшествия

Тульская полиция заявила, что не откладывала поиски замерзшего пенсионера

15:55 26.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Полиция в Тульской области опровергла появившуюся в соцсетях информацию, что якобы не торопилась искать заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, замерзшего насмерть: близкие слишком поздно сообщили о пропаже.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области рассказал в своей группе в соцсети "ВКонтакте" об инциденте в поселке Бегичевский Богородицкого района. В 23.50 субботы, 23 января, поисковикам поступила заявка от соседа на поиск 70-летнего Александра Сапожникова, который ушел вечером на родник и не вернулся, у мужчины плохое здоровье и зрение. Перед этим сосед якобы сообщил в полицию, но ему сказали ждать до утра, утверждали поисковики.
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 12:21
Лжеврачи похитили у подмосковного пенсионера более 3 миллионов рублей
К дому соседа в 0.37 24 января прибыл доброволец, вскоре приехала и полиция. Поисковики утверждали, что полицейские "в приказном тоне усадили добровольца и заявителя в служебный автомобиль и отвезли в отдел в город Богородицк, где проводили "воспитательную" беседу и высказывали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю". Все это время поиски пропавшего не велись и возобновились лишь спустя несколько часов, отмечали поисковики. В 4.55 Сапожников был найден погибшим группой добровольцев. Поисковики указали, что если бы поиски начались сразу, то мужчина, возможно, был бы жив.
УМВД по региону назвало данные поисковиков не соответствующими действительности. По информации полиции, сообщение об исчезновении пенсионера поступило 24 января в 00.07, незамедлительно на место выехали сотрудники. "У места проживания разыскиваемого находились его сосед с внешними признаками алкогольного опьянения, а также второй мужчина, представившийся добровольцем поисковой организации. Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. …Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию", - информирует УМВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 09:40
В челябинской больнице пенсионер покончил с собой
В это время оперативный дежурный МО МВД "Богородицкий" принял все необходимые меры для розыска пропавшего, в том числе ориентировал на поиск оперативные службы района, подчеркивает полиция.
"При проведении поисковых мероприятий труп разыскиваемого мужчины обнаружен в 200 метрах от дома. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила за несколько часов до обращения граждан в правоохранительные органы. Причина смерти не связана с переохлаждением, а относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также установлено, что сосед мужчины и доброволец поисковой организации самостоятельно вели поиски 23 января, начиная с 17.00, а в полицию обратились лишь 24 января в 00.07", - говорится в сообщении.
 
БогородицкТульская областьБогородицкий районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния