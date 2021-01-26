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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/pasporta-1594582722.html
В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"
В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:50
2021-01-26T09:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна москалькова
александр бречалов
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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УФА, 26 янв – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса.В прямом эфире на своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что в интернете есть много непроверенной и лживой информации. В том числе про платную вакцинацию от коронавируса. Он обратился к жителям Удмуртии не идти на поводу у мошенников, потому что в стране прививка от COVID-19 бесплатная и добровольная.По данным оперштаба региона, в Удмуртии зарегистрировано более 24 тысяч коронавируса, из них 331 пациента скончались.В России идея "паспортов иммунизации" сейчас активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе ковидные паспорта и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, александр бречалов, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"

09:50 26.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 26 янв – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса.
В прямом эфире на своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что в интернете есть много непроверенной и лживой информации. В том числе про платную вакцинацию от коронавируса. Он обратился к жителям Удмуртии не идти на поводу у мошенников, потому что в стране прививка от COVID-19 бесплатная и добровольная.
"Понятно, что иногда ее (информацию) специально вбрасывают, чтобы сбить людей с толку. Вакцинация бесплатная и добровольная. Никто не вправе заставлять людей ставить вакцину. Это решение каждого. Решение, основанное на собственной оценке ситуации, на состоянии здоровья. В любом случае перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом. Из этих условий вытекает следующее: никаких ковидных паспортов мы вводить не будем", - заявил Бречалов.
По данным оперштаба региона, в Удмуртии зарегистрировано более 24 тысяч коронавируса, из них 331 пациента скончались.
Девушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:18Сказано в эфире
"Этот документ должен быть у всех". Нужны ли "антиковидные паспорта"?
В России идея "паспортов иммунизации" сейчас активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе ковидные паспорта и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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