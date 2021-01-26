https://ria.ru/20210126/pasporta-1594582722.html

В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"

В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T09:50

2021-01-26T09:50

2021-01-26T09:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

александр бречалов

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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УФА, 26 янв – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса.В прямом эфире на своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что в интернете есть много непроверенной и лживой информации. В том числе про платную вакцинацию от коронавируса. Он обратился к жителям Удмуртии не идти на поводу у мошенников, потому что в стране прививка от COVID-19 бесплатная и добровольная.По данным оперштаба региона, в Удмуртии зарегистрировано более 24 тысяч коронавируса, из них 331 пациента скончались.В России идея "паспортов иммунизации" сейчас активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе ковидные паспорта и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/kovid-1593850475.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, александр бречалов, здоровье - общество, дмитрий песков, общество