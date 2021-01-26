https://ria.ru/20210126/pashinyan-1594662422.html
Суд обязал Пашиняна извиниться перед семьей экс-главы минфина Хачатряна
Суд обязал Пашиняна извиниться перед семьей экс-главы минфина Хачатряна
Суд в Ереване обязал премьера Армении Никола Пашиняна извиниться перед семьей бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна "за оскорбление чести и... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:38
2021-01-26T16:38
2021-01-26T16:38
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Суд в Ереване обязал премьера Армении Никола Пашиняна извиниться перед семьей бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна "за оскорбление чести и достоинства", а также опровергнуть "клеветническую информацию", сообщили во вторник РИА Новости в команде адвокатов членов семьи.Отмечается, что в понедельник суд общей юрисдикции города Еревана огласил решение по гражданскому иску членов семьи против администрации премьера, самого Пашиняна и его пресс-секретаря Мане Геворгян. Суд рассматривал административное дело по требованию бывшего министра финансов, а также его сыновей - Гургена и Артема Хачатрянов после того, как 28 апреля 2020 года пресс-секретарь Геворгян опубликовала на своей странице в Facebook "оскорбительный и дискредитирующий", по мнению истцов, пост."В частности, суд постановил обязать ответчика премьер-министра Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна опровергнуть публичный пост, опубликованный пресс-секретарем премьер-министра 28 апреля 2020 на официальной странице Мане Гагиковны Геворгян в социальной сети Facebook", - уточнили в команде адвокатов.По данным защиты, в в течение пяти дней после вступления решения в силу на странице Геворгян в соцсети Facebook должна быть опубликована публикация с извинениями от имени Пашиняна и опровергающая утверждения "об управлении Гагиком Хачатряном и его сыновьями коррумпированной мафиозной системой", "о нажитом незаконном состоянии", о признании Хачатрянами факта "причинения ущерба государству… или выражения готовности вернуть что-либо государству в качестве награбленного". Ответчики могут разместить опровержение также в печатном издании тиражом 5 тысяч экземпляров. Само решение суда вступает в силу через месяц после его опубликования, в этот же срок его можно обжаловать в Апелляционном гражданском суде, заявили адвокаты.Хачатрян был арестован летом 2019 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия, и растрате имущества в особо крупных размерах. в октябре 2020 года он был освобожден под залог. С предъявленными обвинениями экс-министр не согласен.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html
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никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости.
Суд в Ереване
обязал премьера Армении
Никола Пашиняна извиниться перед семьей бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна "за оскорбление чести и достоинства", а также опровергнуть "клеветническую информацию", сообщили во вторник РИА Новости в команде адвокатов членов семьи.
Отмечается, что в понедельник суд общей юрисдикции города Еревана огласил решение по гражданскому иску членов семьи против администрации премьера, самого Пашиняна и его пресс-секретаря Мане Геворгян. Суд рассматривал административное дело по требованию бывшего министра финансов, а также его сыновей - Гургена и Артема Хачатрянов после того, как 28 апреля 2020 года пресс-секретарь Геворгян опубликовала на своей странице в Facebook "оскорбительный и дискредитирующий", по мнению истцов, пост.
"Хачатряны потребовали извинений за оскорбительные выражения в их адрес, а также опровержения порочащих сведений. Суд счел (иск – ред.) обоснованным и подтвердил, что премьер-министром через его пресс-секретаря были сделаны оскорбительные, клеветнические заявления, и удовлетворил требование истцов по этой части", - говорится в сообщении.
"В частности, суд постановил обязать ответчика премьер-министра Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна
опровергнуть публичный пост, опубликованный пресс-секретарем премьер-министра 28 апреля 2020 на официальной странице Мане Гагиковны Геворгян в социальной сети Facebook", - уточнили в команде адвокатов.
По данным защиты, в в течение пяти дней после вступления решения в силу на странице Геворгян в соцсети Facebook должна быть опубликована публикация с извинениями от имени Пашиняна и опровергающая утверждения "об управлении Гагиком Хачатряном и его сыновьями коррумпированной мафиозной системой", "о нажитом незаконном состоянии", о признании Хачатрянами факта "причинения ущерба государству… или выражения готовности вернуть что-либо государству в качестве награбленного". Ответчики могут разместить опровержение также в печатном издании тиражом 5 тысяч экземпляров. Само решение суда вступает в силу через месяц после его опубликования, в этот же срок его можно обжаловать в Апелляционном гражданском суде, заявили адвокаты.
Хачатрян был арестован летом 2019 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия, и растрате имущества в особо крупных размерах. в октябре 2020 года он был освобожден под залог. С предъявленными обвинениями экс-министр не согласен.