https://ria.ru/20210126/oshibka-1594713121.html

Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира

Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира

Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:44

2021-01-26T22:44

2021-01-26T22:48

лотерея

женщины

сша

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете.Согласно заметке, опубликованной на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery , вместе с продуктами женщина купила в магазине несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала десяти долларов, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью 20 долларов, который в итоге оказался выигрышным.Американка решила проверить его прямо в собственном автомобиле."Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала", — говорится на сайте лотереи.Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.

https://ria.ru/20210123/lotereya-1594254916.html

https://ria.ru/20201215/opozdala-1589403743.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лотерея, женщины, сша, деньги, в мире