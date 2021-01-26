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Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира
Женщина стала долларовой миллионершей из-за ошибки кассира
Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:44
2021-01-26T22:44
2021-01-26T22:48
лотерея
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сша
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете.Согласно заметке, опубликованной на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery , вместе с продуктами женщина купила в магазине несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала десяти долларов, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью 20 долларов, который в итоге оказался выигрышным.Американка решила проверить его прямо в собственном автомобиле."Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала", — говорится на сайте лотереи.Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.
https://ria.ru/20210123/lotereya-1594254916.html
https://ria.ru/20201215/opozdala-1589403743.html
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лотерея, женщины, сша, деньги, в мире
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов (около 75 миллионов рублей — Прим.ред.) из-за ошибки кассира в супермаркете.
Согласно заметке, опубликованной на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery
, вместе с продуктами женщина купила в магазине несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала десяти долларов, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью 20 долларов, который в итоге оказался выигрышным.
Американка решила проверить его прямо в собственном автомобиле.
"Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала", — говорится на сайте лотереи.
Часть выигранных денег женщина и ее муж планируют потратить на погашение кредитов на дом и автомобили, однако основную сумму семья собирается отложить на пенсию.