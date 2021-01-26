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Госдума не стала повышать возраст для покупки оружия до 21 года
Госдума не стала повышать возраст для покупки оружия до 21 года
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект, которым предлагалось повысить до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:48
2021-01-26T16:48
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керчь
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект, которым предлагалось повысить до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия.Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2018 году после трагедии в Керчи с внесли в Госдуму законопроект, повышающий до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия.В соответствии с законопроектом, возможность приобретать это оружие до 21 года получали бы проходящие или прошедшие военную службу, лица, осуществляющие охоту для обеспечения ведения традиционного образа жизни, проживающие на Крайнем Севере, Сибири или Дальнем Востоке, а также спортсмены, проходящие стрелковую подготовку.В соответствии с законопроектом, право на приобретение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ, предоставлялось бы гражданам с 18 лет. Возраст, по достижении которого граждане получают право на приобретение оружия, может быть снижен до 18 лет соответствующим решением законодательного собрания."Вместе с тем авторами законопроекта не учитывается, что действующая норма, позволяющая снижать до 16 лет возможность приобретения охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, касается в основном лиц, проживающих в районах Крайнего Севера. Повышение возраста, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, до 18 лет может негативно отразиться на условиях проживания и ведения хозяйственной деятельности таких лиц", - говорится в заключении думского комитета по безопасности.Правительство также законопроект не поддержало. По мнению кабмина, буквальное толкование положения законопроекта предусматривает запрет на приобретение всех видов гражданского стрелкового оружия, в том числе охотниками-промысловиками и спортсменами, занимающимися спортивной стрельбой."Принятие законопроекта приведет к ограничению трудовых прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия. Будут ограничены возможности занятия стрелковым спортом для совершеннолетних граждан, не достигших возраста 21 года. Вместе с тем в пояснительной записке не приведено каких бы то ни было подтвержденных статистическими данными доказательств необходимости предлагаемого ограничения прав граждан Российской Федерации", - говорится в отзыве кабмина.Массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва бомбы погибли 20 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, его мотивы остаются неясными.
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россия, дальний восток, керчь, совет федерации рф, госдума рф, общество

Госдума не стала повышать возраст для покупки оружия до 21 года

16:48 26.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект, которым предлагалось повысить до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия.
Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2018 году после трагедии в Керчи с внесли в Госдуму законопроект, повышающий до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия.
В соответствии с законопроектом, возможность приобретать это оружие до 21 года получали бы проходящие или прошедшие военную службу, лица, осуществляющие охоту для обеспечения ведения традиционного образа жизни, проживающие на Крайнем Севере, Сибири или Дальнем Востоке, а также спортсмены, проходящие стрелковую подготовку.
В соответствии с законопроектом, право на приобретение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ, предоставлялось бы гражданам с 18 лет. Возраст, по достижении которого граждане получают право на приобретение оружия, может быть снижен до 18 лет соответствующим решением законодательного собрания.
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"Вместе с тем авторами законопроекта не учитывается, что действующая норма, позволяющая снижать до 16 лет возможность приобретения охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, касается в основном лиц, проживающих в районах Крайнего Севера. Повышение возраста, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, до 18 лет может негативно отразиться на условиях проживания и ведения хозяйственной деятельности таких лиц", - говорится в заключении думского комитета по безопасности.
Правительство также законопроект не поддержало. По мнению кабмина, буквальное толкование положения законопроекта предусматривает запрет на приобретение всех видов гражданского стрелкового оружия, в том числе охотниками-промысловиками и спортсменами, занимающимися спортивной стрельбой.
"Принятие законопроекта приведет к ограничению трудовых прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия. Будут ограничены возможности занятия стрелковым спортом для совершеннолетних граждан, не достигших возраста 21 года. Вместе с тем в пояснительной записке не приведено каких бы то ни было подтвержденных статистическими данными доказательств необходимости предлагаемого ограничения прав граждан Российской Федерации", - говорится в отзыве кабмина.
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва бомбы погибли 20 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, его мотивы остаются неясными.
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