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В Дагестане оползень обрушил несколько зданий
В Дагестане оползень обрушил несколько зданий
Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:43
2021-01-26T18:10
республика дагестан
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона.В 14:15 (мск) поступило сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — около 0,6 гектара.Для оценки обстановки на месте происшествия задействовано от 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом от МЧС Дагестана.
https://ria.ru/20200901/dagestan-1576580336.html
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Кадры с места обрушения зданий в дагестанском селе Карабудахкент
Несколько зданий обрушились в результате схода оползня в селе Карабудахкент в Дагестане. Видео от ГУМЧС.
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республика дагестан, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Дагестане оползень обрушил несколько зданий

17:43 26.01.2021 (обновлено: 18:10 26.01.2021)
 
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МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона.
В 14:15 (мск) поступило сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — около 0,6 гектара.

"Пострадало одно двухэтажное здание фермерского хозяйства размерами 50х10,5 метра и высотой пять метров и одно здание кормового цеха, размерами пять на семь метров, в котором расположена одна жилая комната. Есть угроза для двух частных жилых домов, в которых проживает шесть человек, они уже расселены по родственникам", — говорится в сообщении.

Для оценки обстановки на месте происшествия задействовано от 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом от МЧС Дагестана.
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Республика ДагестанКарабудахкентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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