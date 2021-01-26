https://ria.ru/20210126/opolzen-1594673693.html

В Дагестане оползень обрушил несколько зданий

В Дагестане оползень обрушил несколько зданий

Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:43

2021-01-26T17:43

2021-01-26T18:10

республика дагестан

карабудахкентский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673219_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7634b7f8a5dc7eb3bfb0d196372a996d.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона.В 14:15 (мск) поступило сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — около 0,6 гектара.Для оценки обстановки на месте происшествия задействовано от 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом от МЧС Дагестана.

https://ria.ru/20200901/dagestan-1576580336.html

карабудахкентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места обрушения зданий в дагестанском селе Карабудахкент Несколько зданий обрушились в результате схода оползня в селе Карабудахкент в Дагестане. Видео от ГУМЧС. 2021-01-26T17:43 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия