https://ria.ru/20210126/opolzen-1594673693.html
В Дагестане оползень обрушил несколько зданий
В Дагестане оползень обрушил несколько зданий
Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:43
2021-01-26T17:43
2021-01-26T18:10
республика дагестан
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673219_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7634b7f8a5dc7eb3bfb0d196372a996d.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Несколько зданий пострадало из-за схода оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана, сообщает пресс-служба МЧС региона.В 14:15 (мск) поступило сообщение от ЕДДС Карабудахкентского района о том, что на окраине села наблюдался оползневый процесс. Протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — около 0,6 гектара.Для оценки обстановки на месте происшествия задействовано от 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом от МЧС Дагестана.
https://ria.ru/20200901/dagestan-1576580336.html
карабудахкентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594673219_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0893c756da85d1e54a149eeca3ce9497.jpg
Кадры с места обрушения зданий в дагестанском селе Карабудахкент
Несколько зданий обрушились в результате схода оползня в селе Карабудахкент в Дагестане. Видео от ГУМЧС.
2021-01-26T17:43
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия