Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в своей квартире
14:37 26.01.2021 (обновлено: 16:33 26.01.2021)
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Париже, где проходит протестная акция "желтых жилетов"
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полицейский спецназ во французском Версале проводит операцию по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире.
"Полиция департамента Ивелин и спецназ проводят операцию на Пляс-Рояль в Версале против некоего лица, забаррикадировавшегося в квартире. Избегайте этот район. Соблюдайте периметр безопасности", - сообщили правоохранители в Twitter.
Источник в полиции сообщают, что мужчина вооружен охотничьим ножом. В здании отключен газ, и эвакуированы размещенные здесь магазины.
Позднее полицейский спецназ завершил операцию в Версале по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире.
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"Завершение операции по вмешательству полиции и спасателей", - коротко заявили правоохранители в Twitter. Об итогах операции не сообщается.
По данным телеканала BFMTV, речь шла о 77-летнем мужчине, ранее испытывавшем проблемы с психикой. Полицию вызвала его жена, которая сумела покинуть квартиру вместе с детьми. Источник в полиции сообщал, что мужчина вооружен охотничьим ножом. В здании был отключен газ, эвакуированы размещенные здесь магазины.