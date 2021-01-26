https://ria.ru/20210126/operatsiya-1594637364.html

Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в своей квартире

Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в своей квартире

Полицейский спецназ во французском Версале проводит операцию по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:37

2021-01-26T14:37

2021-01-26T16:33

версаль

франция

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Полицейский спецназ во французском Версале проводит операцию по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире.Источник в полиции сообщают, что мужчина вооружен охотничьим ножом. В здании отключен газ, и эвакуированы размещенные здесь магазины.Позднее полицейский спецназ завершил операцию в Версале по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире.По данным телеканала BFMTV, речь шла о 77-летнем мужчине, ранее испытывавшем проблемы с психикой. Полицию вызвала его жена, которая сумела покинуть квартиру вместе с детьми. Источник в полиции сообщал, что мужчина вооружен охотничьим ножом. В здании был отключен газ, эвакуированы размещенные здесь магазины.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594505746.html

версаль

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

версаль, франция, в мире