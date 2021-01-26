Напавший на пункт скупки с ножкой от стула волгоградец получил срок
ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Суд приговорил волгоградца, напавшего на пункт скупки ювелирных украшений с ножкой от стула, к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По информации суда, в октябре 2019 года житель Волгограда, ранее работавший в пункте скупки ювелирных украшений, решил его ограбить из-за финансовых трудностей. В маске и с ножкой от стула мужчина ворвался в помещение, угрожая расправой двум его работникам – девушке и мужчине, потребовал открыть сейф. Затем, по словам Вальковской, деньги и украшения на общую сумму более 1,8 миллиона рублей он начал складывать в пакет. Пока он это делал, мужчина решил предотвратить ограбление, завязалась драка. В это время девушка выскочила на улицу и позвала на помощь. Налетчика, по данным суда, задержали прохожие и сотрудник полиции, который оказался рядом.
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Суд признал напавшего на пункт скупки виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере.
"Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Вальковская.
Приговор в силу не вступил.