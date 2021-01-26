https://ria.ru/20210126/norilsk-1594590440.html

Дмитрий Карасев стал главой Норильска

Дмитрий Карасев стал главой Норильска

Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:43

2021-01-26T10:43

2021-01-26T10:43

разлив дизельного топлива в норильске

норильск

политика

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КРАСНОЯРСК, 26 янв – РИА Новости. Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.Сессия горсовета состоялась во вторник. Присутствовали 32 из 34 депутатов. Для избрания необходимо получить не менее 18 голосов депутатов.Ранее сообщалось, что комиссия после рассмотрения и обсуждения программ, представленных на конкурс, отобрала шесть из 12 кандидатов на пост главы Норильска: председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев; исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев; заместитель директора заполярного филиала "Норникеля" по развитию активов Сергей Ткаченко; начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников; первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов; глава Туруханского района Олег Шереметьев."Тридцать один из 32 голосов за Карасева", - сказала собеседница агентства.Ринат Ахметчин 20 июля прошлого года сообщил о своей отставке с поста мэра Норильска на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива с ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Горсовет Норильска 28 июля принял его отставку и назначил Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города.В конце октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска признали несостоявшимся, семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение одного из претендентов отказаться от участия в конкурсе.

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, норильск, политика