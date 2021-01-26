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Дмитрий Карасев стал главой Норильска
Дмитрий Карасев стал главой Норильска
Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:43
2021-01-26T10:43
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
политика
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КРАСНОЯРСК, 26 янв – РИА Новости. Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.Сессия горсовета состоялась во вторник. Присутствовали 32 из 34 депутатов. Для избрания необходимо получить не менее 18 голосов депутатов.Ранее сообщалось, что комиссия после рассмотрения и обсуждения программ, представленных на конкурс, отобрала шесть из 12 кандидатов на пост главы Норильска: председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев; исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев; заместитель директора заполярного филиала "Норникеля" по развитию активов Сергей Ткаченко; начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников; первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов; глава Туруханского района Олег Шереметьев."Тридцать один из 32 голосов за Карасева", - сказала собеседница агентства.Ринат Ахметчин 20 июля прошлого года сообщил о своей отставке с поста мэра Норильска на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива с ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Горсовет Норильска 28 июля принял его отставку и назначил Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города.В конце октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска признали несостоявшимся, семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение одного из претендентов отказаться от участия в конкурсе.
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разлив дизельного топлива в норильске, норильск, политика

Дмитрий Карасев стал главой Норильска

10:43 26.01.2021
 
© Фото : официальный сайт НорильскаЗаседание Норильского городского Совета, на котором новым Главой города избран Дмитрий Карасев
Заседание Норильского городского Совета, на котором новым Главой города избран Дмитрий Карасев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : официальный сайт Норильска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 янв – РИА Новости. Депутаты горсовета Норильска практически единогласно из числа присутствующих на сессии выбрали главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасева, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
Сессия горсовета состоялась во вторник. Присутствовали 32 из 34 депутатов. Для избрания необходимо получить не менее 18 голосов депутатов.
Ранее сообщалось, что комиссия после рассмотрения и обсуждения программ, представленных на конкурс, отобрала шесть из 12 кандидатов на пост главы Норильска: председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев; исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев; заместитель директора заполярного филиала "Норникеля" по развитию активов Сергей Ткаченко; начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников; первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов; глава Туруханского района Олег Шереметьев.
"Тридцать один из 32 голосов за Карасева", - сказала собеседница агентства.
Ринат Ахметчин 20 июля прошлого года сообщил о своей отставке с поста мэра Норильска на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива с ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"). Позднее он пояснил свое решение недоверием со стороны краевых властей. Горсовет Норильска 28 июля принял его отставку и назначил Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В конце октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска признали несостоявшимся, семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию. Поводом послужило обращение одного из претендентов отказаться от участия в конкурсе.
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПолитика
 
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