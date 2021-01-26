https://ria.ru/20210126/moskva-1594621758.html

Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками

Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками

Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:11

2021-01-26T13:11

2021-01-26T17:07

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

ивановская область

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581707040_0:0:1111:624_1920x0_80_0_0_3ec988d1c3b41b5cc1b91a6401abc064.jpg

БРЯНСК, 26 янв — РИА Новости. Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье развозилось на автомобиле с мигалкой.По данным спецслужбы, именно он руководил наркобизнесом и ведал финансовыми потоками.Примечательно, что для распространения наркотиков по Центральной России использовались "автомобили со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ".Еще одна деталь: на подпольном производстве, по данным следствия, в бесправном статусе, фактически рабском, трудились иностранцы. Их "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".Помимо бывшего борца с наркотиками, перешедшего на чужую сторону, задержаны 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).Среди задержанных — "один из ивановских руководителей органа местного самоуправления". Какую именно должность он занимал во власти и какую роль играл в наркобизнесе, не уточняется.Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое остальных — под домашний арест.Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше десяти тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов.Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotiki-1593028952.html

москва

ивановская область

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ивановская область, владимирская область, происшествия