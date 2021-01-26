https://ria.ru/20210126/moskva-1594621758.html
Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками
Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками
Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:11
2021-01-26T13:11
2021-01-26T17:07
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
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БРЯНСК, 26 янв — РИА Новости. Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье развозилось на автомобиле с мигалкой.По данным спецслужбы, именно он руководил наркобизнесом и ведал финансовыми потоками.Примечательно, что для распространения наркотиков по Центральной России использовались "автомобили со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ".Еще одна деталь: на подпольном производстве, по данным следствия, в бесправном статусе, фактически рабском, трудились иностранцы. Их "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".Помимо бывшего борца с наркотиками, перешедшего на чужую сторону, задержаны 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).Среди задержанных — "один из ивановских руководителей органа местного самоуправления". Какую именно должность он занимал во власти и какую роль играл в наркобизнесе, не уточняется.Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое остальных — под домашний арест.Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше десяти тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов.Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotiki-1593028952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ивановская область, владимирская область, происшествия
БРЯНСК, 26 янв — РИА Новости.
Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве
задержан в Ивановской области
за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье развозилось на автомобиле с мигалкой.
"Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий", — сообщает во вторник региональное управление ФСБ.
По данным спецслужбы, именно он руководил наркобизнесом и ведал финансовыми потоками.
Примечательно, что для распространения наркотиков по Центральной России использовались "автомобили со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ
".
Еще одна деталь: на подпольном производстве, по данным следствия, в бесправном статусе, фактически рабском, трудились иностранцы. Их "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".
Помимо бывшего борца с наркотиками, перешедшего на чужую сторону, задержаны 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области
, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).
Среди задержанных — "один из ивановских руководителей органа местного самоуправления". Какую именно должность он занимал во власти и какую роль играл в наркобизнесе, не уточняется.
Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое остальных — под домашний арест.
Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше десяти тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов.
Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.